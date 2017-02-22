GÃ¼ncelleme: 02:18, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Siyahi oyuncular ilk kez Oscar'a tÃ¼m alanlarda aday

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siyahi sinema oyuncularÄ±, ABD'ninÂ Los AngelesÂ kentinde 26 Åžubat'ta verilecekÂ OscarÂ Ã¶dÃ¼lleri iÃ§in ilk kez bu yÄ±l tÃ¼m alanlarda yarÄ±ÅŸacak.

Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi tarafÄ±ndan 1929 yÄ±lÄ±nda "Akademi Ã–dÃ¼lleri" adÄ±yla ilk defa daÄŸÄ±tÄ±lan ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en prestijli Ã¶dÃ¼lleri kabul edilen Oscarlar iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±.

BU YIL OSCAR'I JÄ°MMY KÄ°MMEL SUNACAK

Oscar 89. Akademi Ã–dÃ¼lleri, 26 Åžubat Pazar gecesi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuÄŸundaki gecede sahiplerini bulacak.

Oscar Ã–dÃ¼llerinde bu yÄ±lki aday oyuncular geÃ§en sene yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi tamamÄ± beyaz oyunculardan oluÅŸmadÄ±. Ã–dÃ¼l tarihinde ilk kez siyahi sinema oyuncularÄ±nÄ±n tÃ¼m alanlarda aday olmasÄ±, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±na maruz kalan organizasyonun puan toplamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Ãœye Ã§eÅŸitliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan da puan toplayan Akademinin 683 Ã¼yesinden yÃ¼zde 46'sÄ± kadÄ±n, yÃ¼zde 41'i siyahi AmerikalÄ±lardan oluÅŸtu.

DENZEL WASHÄ°NGTON EN Ä°YÄ° ERKEK SÄ°NEMA OYUNCUSU DALINDA ADAY

Siyahi oyuncular, Denzel Washington "Fences"taki rolÃ¼yle En Ä°yi Erkek Sinema Oyuncusu, Mahershala Ali "Moonligth"taki rolÃ¼yle En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu, Ruth Negga "Loving"deki rolÃ¼yle En Ä°yi KadÄ±n Sinema Oyuncusu, Viola Davis "Fences"taki rolÃ¼yle En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Sinema Oyuncusu, Naomie Harris "Moonlight"taki rolÃ¼yle En Ä°yi YardÄ±mcÄ± KadÄ±n Sinema Oyuncusu ve Octavia Spencer de "Hidden Figures"teki rolÃ¼yle En Ä°yi KadÄ±n Sinema Oyuncusu kategorisinde aday gÃ¶sterildi.