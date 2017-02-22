14:00, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Kral NecaÅŸi TÃ¼rbesi'nin restorasyonunda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (TÄ°KA) tarafÄ±ndan restore edilen,Â HabeÅŸ KralÄ± NecaÅŸiÂ ve 15 sahabenin mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸuÂ tÃ¼rbede Ã§alÄ±ÅŸmalar bitmek Ã¼zere.

TÄ°KA Addis Ababa KoordinatÃ¶rÃ¼Â FazÄ±l AkÄ±n ErdoÄŸan, Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'ya 800 kilometre uzaklÄ±ktaki cami ve tÃ¼rbelerin restorasyonu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak projenin bu yÄ±l iÃ§inde bitirilmesini planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra alana ek binalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, "Ä°htiyaÃ§ sahiplerine ve ziyaretÃ§ilere hizmet etmek Ã¼zere tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir aÅŸevi yaptÄ±k. AÅŸevi yanÄ±nda 500 kiÅŸilik bir de Ã§ok amaÃ§lÄ± salon inÅŸa ettik." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, tÃ¼rbe alanÄ±nÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ise 2 farklÄ± yerde toplamda 160 tonluk su deposu inÅŸa edildiÄŸini belirtti.

Projenin yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden ErdoÄŸan, cami ve tÃ¼rbenin bazÄ± alanlarÄ±nda mermer, kapÄ± ve pencere gibi detaylarda OsmanlÄ± mimarisinden Ã¶rneklere yer verildiÄŸini dile getirdi.

ErdoÄŸan, tÃ¼rbe bÃ¶lgesinde mezarÄ± bulunan sahabelerden hangisinin hangi kabirde olduÄŸunun bilinmediÄŸini ve bu nedenle alan iÃ§inde, sahabelerin isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir "Sahabe Yolu" yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin Etiyopya'daki Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸiyle Ã§eÅŸitli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'deki hac ve umre organizasyonlarÄ±nÄ±n gÃ¼zergahÄ±na NecaÅŸi TÃ¼rbesi'nin de eklenmesini istediklerini aktaran ErdoÄŸan, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Etiyopya turizmine de bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"BÄ°R TEK TÃœRKÄ°YE SAHÄ°P Ã‡IKTI"

NecaÅŸi Camisi Ä°mamÄ± Muhammed Ä°brahim, yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶ncesi cami ve tÃ¼rbelerin durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak restorasyonla her ÅŸeyin deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

"Bu zamana kadar Ã§ok sayÄ±da Arap lider buraya geldi ancak buraya bir tek TÃ¼rkiye sahip Ã§Ä±ktÄ±." diyen Ä°brahim, alandaki Ã¶nemli sorunlardan olan su eksikliÄŸinin de yapÄ±lan tanklar sayesinde Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.

Ä°brahim, destek sebebiyle TÃ¼rkiye'ye ve TÃ¼rk halkÄ±na her zaman dua ettiklerini vurgulayarak, "TÃ¼rkiye sadece bize yardÄ±m etmiyor, bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m ediyor. Allah, onlarÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun." ifadesini kullandÄ±.

TÃœRKÄ°YE'DE OKUDU, TÄ°KA'DA Ã‡ALIÅžTI

Projede mÃ¼hendis olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve akÄ±cÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan EtiyopyalÄ± mÃ¼hendis Getachew Berhe ise TÃ¼rkiye'de inÅŸaat mÃ¼hendisliÄŸi okuduktan sonra Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve burada Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Projenin hem MÃ¼slÃ¼manlar hem de EtiyopyalÄ±lar iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Berhe, "Bu Ã§alÄ±ÅŸmaya ben de katkÄ±da bulunduÄŸum iÃ§in Ã§ok memnunum." dedi.

HABEÅž NECAÅžÄ°SÄ° ASHAME

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±yan ve yÄ±l iÃ§inde ve Ã¶zellikle AÅŸure GÃ¼nÃ¼'nde binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi tÃ¼rbenin, restorasyon sonrasÄ±nda Etiyopya'nÄ±n turizm sektÃ¶rÃ¼ne de Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlamasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

HabeÅŸÃ§e'de "hÃ¼kÃ¼mdar" anlamÄ±na gelen ve BatÄ± dillerinde negus imlasÄ±yla yazÄ±lan negasi kelimesinin ArapÃ§alaÅŸmÄ±ÅŸ ÅŸekli olan necaÅŸi aslÄ±nda HabeÅŸ krallarÄ± iÃ§in kullanÄ±lan bir unvan. AsÄ±l adÄ± Ashame olan HabeÅŸ KralÄ± da zamanla unvanÄ±nÄ±n lakaplaÅŸmasÄ±yla Kral NecaÅŸi olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

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