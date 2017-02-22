14:08, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye krizi iÃ§in taraflar Cenevre'de bir araya geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla diplomasi trafiÄŸi hÄ±zlanÄ±rken bir yÄ±l aradan sonra, soruna taraf olan aktÃ¶rler,Â Cenevre'de siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya gelecek.

PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ± planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesinde BM Genel Sekreteriâ€™nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura, taraflarÄ± Cenevreâ€™ye davet etti. Misturaâ€™nÄ±n bugÃ¼n dÃ¼zenleyeceÄŸi toplantÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yarÄ±n baÅŸlayÄ±p baÅŸlamayacaÄŸÄ±na, katÄ±lÄ±mcÄ±lara ve gÃ¼ndeme dair bir aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.

Muhalefet ve BeÅŸÅŸar Esed rejimi heyetlerinin yanÄ± sÄ±ra, baÅŸta Rusya, TÃ¼rkiye, Ä°ran ve ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke, BM tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere davet edildi.

Siyasi geÃ§iÅŸin yol haritasÄ±

Cenevre mÃ¼zakerelerinin zeminini, 2012'nin haziran ayÄ±ndaki ilk toplantÄ±da kabul edilen Cenevre 1 Bildirisi oluÅŸturuyor.

SÃ¶z konusu bildiri, ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±nÄ±, tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve abluka altÄ±ndaki bÃ¶lgelere insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor. ArdÄ±ndan, muhalefet ve rejimin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± rÄ±zasÄ±yla belirlenen isimlerden oluÅŸacak tam yetkili geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi kurulmasÄ± gerekiyor.Â

Muhalefetin beklentileriÂ

MuhaliflerÂ de BMGKâ€™nÄ±n 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanarak tam yetkili geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi kurulmasÄ±nÄ± istiyor.

Esed rejiminin ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken muhalifler, ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunu da Cenevre'de masaya getirmek istiyor.Â