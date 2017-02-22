13:55, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

MHP'li muhalifler parti kurmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin parti iÃ§indeki muhalifler iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi, "Kurmak iÃ§in uygun zaman kolladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z partinizle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±n da boy Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶relim" meydan okumasÄ±na parti iÃ§inden yanÄ±t geldi.

MHP Kayseri milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu RS FM'de 'Yavuz OÄŸhan'dan Bidebunudinle' programÄ±nda BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini yanÄ±tladÄ±. "Neden Parti kuralÄ±m ki? Biz partimize ters deÄŸiliz, sadece genel merkezin aldÄ±ÄŸÄ± karara tepkiliyiz. Bir referandum yapÄ±lÄ±yor, insanlar Ã¶zgÃ¼r iradeleriyle evet veya hayÄ±r diyecekler. Kendisi bu gÃ¼ne kadar sÃ¼rekli olarak hem baÅŸkanlÄ±ÄŸa hem partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hayÄ±r diyordu. Biz ÅŸimdi yine aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yoruz, kendisi evet demeye baÅŸladÄ±. KararÄ± deÄŸiÅŸtiren biz deÄŸiliz ki kendisi. DolayÄ±sÄ±yla biz neden kendi partimizden ayrÄ±lalÄ±m?"

HalaÃ§oÄŸlu, ihraÃ§ edilseler de parti kurma niyetlisi olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Edebilirler, onun iÃ§in baÅŸvursunlar. Ama biz kendimiz ayrÄ±lmayÄ± falan dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. OnlarÄ±n ellerinde yetki ve tÃ¼zÃ¼k var. TÃ¼zÃ¼ÄŸe uymasa bile ihraÃ§ edebilirler, ihraÃ§ etsinler. Ama biz bir parti kurmak heveslisi veya niyetlisi deÄŸiliz. Bizim buradaki kararÄ±mÄ±z, hayÄ±r derken bu anayasanÄ±n, TÃ¼rkiye'ye demokratik hukuk sistemi ve parlamenter sistemden koparacaÄŸÄ±nÄ± ve tek adam yÃ¶netimine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yoruz. Bunun hangi sebeple olmayacaÄŸÄ±nÄ± bize kimse izah edemiyor. Sadece â€˜HayÄ±r' diyenleri bir ÅŸekilde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle suÃ§luyorlar. Bana ne kim ne derse desin. Benim aklÄ±m var fikrim var. SÃ¶ylediÄŸim ÅŸey tamamen anayasadaki maddeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, tahlilde bulunarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir sonuÃ§tur. Halk da bunu sÃ¶ylÃ¼yor. DÃ¼nyanÄ±n neresinde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri parlamenter demokratik sistemi savunsun?"

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