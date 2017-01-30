YabancÄ±ya KDV'siz konutta sÃ¼re ÅŸartÄ±

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, NTV televizyonunda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Â
YabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ±na getirilenÂ KDVÂ istisnasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine AÄŸbal, getirilen dÃ¼zenleme ile bir yabancÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'den konut almasÄ± durumunda KDV Ã¶demeyeceÄŸini anlattÄ±.
AÄŸbal, bunun Ã§ok Ã¶nemli bir teÅŸvik olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Konuyla ilgili bir deÄŸerlendirme yaptÄ±k ve Genel Kurulda inÅŸallah bir Ã¶nerge verilecek. YabancÄ± bu imkandan ilk baÅŸta yararlansa bile bir yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde bu konutu elinde tutmasÄ± gerekecek. Herhangi bir ÅŸekilde bir yÄ±ldan Ã¶nce satmak isterse o takdirde gidip baÅŸta Ã¶demediÄŸi KDV'yi vergi dairesine yatÄ±racak." diye konuÅŸtu.
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