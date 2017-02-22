14:30, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'li MÃ¼slÃ¼manlardan Yahudi mezarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kampanya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar,Â MissouriÂ eyaletinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Yahudi mezarlarÄ±nÄ±n onarÄ±lmasÄ± iÃ§in 57 bin dolar topladÄ±.

"Yahudi MezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tamiri iÃ§in MÃ¼slÃ¼manlar BirleÅŸti" adlÄ± kampanyanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ "launchgood.com" internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Missouri'deki Chesed Shel Emeth Yahudi kabristanÄ±nda tahrip edilen 170'den fazla mezar taÅŸÄ±nÄ±n tamiri iÃ§in gereken 20 bin dolarÄ±n Ã¼Ã§ saatte toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

57 BÄ°N DOLAR BAÄžIÅž TOPLANDI

AÃ§Ä±klamada, "Mpower Chang" ve "Celebrate Mercy" MÃ¼slÃ¼man yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kampanyada, ÅŸu ana kadar 57 bin dolarÄ± aÅŸkÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Belirlenen hedefe ulaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n devam edeceÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, mezar taÅŸlarÄ±nÄ±n tamirinden artan parayla Ã¼lke genelinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Yahudi merkezlerine destek olunacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Yahudi toplumuyla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olan MÃ¼slÃ¼man AmerikalÄ±larÄ±n, kutsal mekanlara yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± ve konuyla ilgili Yahudi toplumuna en derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerin sunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

170 MEZAR TAÅžI TAHRÄ°P EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

DÃ¼n Missouri'deki Chesed Shel Emeth Yahudi kabristanÄ±nda 170'den fazla mezar taÅŸÄ± tahrip edilmiÅŸti.

Ocak ayÄ±nda da ABD'nin 26 eyaletinde bulunan 48 Yahudi toplum merkezi, yaklaÅŸÄ±k 60 kez bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidi almÄ±ÅŸtÄ±. Tahliyelerden sonra yapÄ±lan aramalarda merkezlerin hiÃ§birinde bomba bulunamamÄ±ÅŸ ve ihbarlarÄ±n asÄ±lsÄ±z oluÄŸu belirtilmiÅŸti.