GÃ¼ncelleme: 14:23, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar aÅŸÄ±lanÄ±yor





Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve Hassa ilÃ§elerine gelen Suriyeli ailelerin 0-59 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ±na kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k, kabakulak ve hepatit B aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± kurumunca, Suriye'deki olaylardan kaÃ§arak Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve Hassa ilÃ§esine gelen Suriyeli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k, kabakulak ve hepatit B aÅŸÄ±sÄ± aÅŸÄ±larÄ± uygulanÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± kurumu ekipleri, ReyhanlÄ±'daki Suriyeli 0-59 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±larÄ±nÄ±, bulunduklarÄ± mahallenin saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±nda yapÄ±yor. AÅŸÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±na gelen Suriyeli ailelere bilinÃ§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da yapÄ±lÄ±yor ve ArapÃ§a broÅŸÃ¼r veriliyor. SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, ReyhanlÄ± genelinde 22, Hassa'da da 5 saÄŸlÄ±k ekibi de mahalleleri dolaÅŸarak Suriyeli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na evlerinde aÅŸÄ± yapÄ±yor. GeÃ§en hafta baÅŸlatÄ±lan uygulamayla ÅŸu ana kadar 3 bin 604 Suriyeli Ã§ocuÄŸa aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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