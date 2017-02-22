14:38, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya'da okula silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Almanya'nÄ±n batÄ±sÄ±nda Menden kasabasÄ±nda bir okula silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapmasÄ± Ã¼zerine bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n Menden kasabasÄ±nda bir okula silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Okuldaki Ã¶ÄŸrencilerden kendilerini sÄ±nÄ±flara kilitlemeleri istenirken, Ã§ok sayÄ±da polisin helikopterler eÅŸiliÄŸinde saldÄ±rganÄ± aradÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Okuldaki Ã¶ÄŸrencilerden kendilerini sÄ±nÄ±flara kilitlemeleri istenirken, Ã§ok sayÄ±da polisin helikopterler eÅŸiliÄŸinde saldÄ±rganÄ± aradÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Menden polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Marcel Dilling Associated Press'e verdiÄŸi demeÃ§te, bu sabah alÄ±nan okula dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± Ã¼zerine Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ile birlikte bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â Â

Ä°lgili Konular Almanya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.