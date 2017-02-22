14:47, 22 Şubat 2017 Çarşamba

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya Akademik Bakış

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Tarihi sorumluluk bilinciyle akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği işbirliğiyle (ORDAF) “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları” başlıklı panel serisine başlıyor.

Bölge sorunlarına akademik bir bakış geliştirmeyi hedefleyen “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları” kapsamında tanınmış bilim adamları ve saha araştırmacılarının katılımıyla 4 ayrı panel gerçekleştirilecek. Bölge sorunlarının sosyal ve siyasi sebepleri akademik bir zeminde tartışılırken, özellikle gençlerin ve araştırmacıların bu alanlara daha fazla yönelmesi desteklenecek.

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konuşmaları” üst başlığında 23 Şubat’ta başlayacak paneller iki hafta aralıklarla devam edecek ve 6 Nisan’da sona erecek. 4 panelin gerçekleştirileceği seride ilk hafta “Ortadoğu’da Yeni Dengeler Arap Baharı ve Türkiye” konusu ele alınacak.Büşra Bulut moderatörlüğünde, FSMVÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vehbi Baysan’ın konuşmacı olduğu ilk panel, 23 Şubat Perşembe günü 16.00’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi’nde yapılacak.

Bölgenin tarihi, sosyal yapısı, siyasi haritası ve geleceğinin tartışılacağı programda diğer paneller şu şekilde:

Ortadoğu ve Afrika Denkleminde Kuzey Afrika / Konuşmacılar: Doç. Dr. Ramazan Yıldırım, Dr. Emrah Kekilli, Moderatör: Hümeyra Tüfekçi / 9 Mart 2017 / 16.00 / FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi

Suriye - Irak Bağlamında Ortadoğu’nun Geleceği / Konuşmacılar: Dr. Ahmet Emin Dağ, Doç. Dr. Davut Hut, Moderatör: Mustafa Halil Aydın / 23 Mart 2017 / 16.00 / FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi

ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve İran / Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Alagöz, Benan Kepsutlu, Moderatör: Nazlıcan Kübra Fırat / 6 Nisan 2017 / 16.00 / FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi





