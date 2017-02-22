14:58, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

HaÅŸdi Åžabi'den Musul'un batÄ±sÄ±nda ilk saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Irak'ta Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Ä°ran destekli HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin ilk defa batÄ± cephesinden saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'taÂ Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Ä°ran destekliÂ HaÅŸdi ÅžabiÂ gÃ¼Ã§lerinin ilk defa batÄ± cephesinden saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸi bildirildi. HaÅŸdi Åžabi'nin TÃ¼rkmen komutanlarÄ±ndan Musa HÃ¼seyin Colak, Musul'un batÄ±sÄ±nda yer alan TÃ¼rkmen nÃ¼fusun yoÄŸunlukta olduÄŸu Telafer ilÃ§esi Ã§evresindeki kÃ¶ylere geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Colak, operasyon kapsamÄ±ndaÂ Telafer'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki KÄ±zÄ±lkuyu, Hareb CehÄ±ÅŸ, Ayn TÄ±lavi ve eÅŸ-ÅžÄ±riye Åžemaliye kÃ¶ylerine doÄŸru ilerleme kaydedildiÄŸini belirtti. DEAÅž'Ä±n HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin ilerleyiÅŸini Ã¶nlemek iÃ§in bÃ¶lgeye aÄŸÄ±r silahlarla keskin niÅŸancÄ±lar yerleÅŸtirdiÄŸini aktaran Colak, buna karÅŸÄ±lÄ±k Irak ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n havadan destek verdiÄŸini dile getirdi. ELl-GÄ°ZLANÄ° ASKERÄ° ÃœSSÃœ'NDE YOÄžUN Ã‡ATIÅžMA Ã–te yandan kent merkezinin gÃ¼neyindeki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n hemen yanÄ±nda yer alan El-Gizlani Askeri ÃœssÃ¼'nde Irak federal polis gÃ¼Ã§leri ile DEAÅž militanlarÄ± arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Askeri yetkililer, sÃ¶z konusu Ã¼ssÃ¼n ele geÃ§irilmesi halinde havalimanÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n da hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydediyor.

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