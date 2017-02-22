14:53, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiliz mahkemesinin evlilik vizesi kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere Anayasa Mahkemesi, TÃ¼rkiye gibi Avrupa Ekonomik AlanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir Ã¼lkeden eÅŸini Ä°ngiltere'ye getirmek isteyen kiÅŸilerin, evlilik vizesi alabilmek iÃ§in yÄ±llÄ±k asgari 18 bin 600 sterlin kazanÃ§larÄ± olduÄŸunu ispat etmeleri ÅŸartÄ±nÄ±n, hukuki prensiplere uygun olduÄŸuna hÃ¼kmetti.

Ä°ngiliz yargÄ±Ã§lar, bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin evlilik vizelerine 2012 yÄ±lÄ±nda getirdiÄŸi asgari kazanÃ§ ÅŸartÄ±nÄ±n aileleri zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ederken, ancak uygulamanÄ±n insan haklarÄ± ve hukuki prensiplere uygun olduÄŸuna karar verdi.

Binlerce Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÅŸlerini adaya getirmekten alÄ±koyan ÅŸart, 4 ayrÄ± aile tarafÄ±ndan, "vize kuralÄ±nÄ±n aile kurmaya engel oluÅŸturduÄŸu ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu" gerekÃ§esiyle mahkemeye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Temmuz 2012'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren evlilik vizesi kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde, Avrupa Ekonomik AlanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir Ã¼lkeden eÅŸini Ä°ngiltere'ye getirmek isteyen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, yÄ±lda asgari 18 bin 600 sterlin kazancÄ± olduÄŸunu ispat etmesi gerekiyor.

SÃ¶z konusu kural, tek Ã§ocuklu aileler iÃ§in yÄ±llÄ±k asgari geliri 22 bin 400 sterline Ã§Ä±karÄ±rken, Ã§ocuk sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a sÃ¶z konusu kazanÃ§ rakamÄ± da Ã§ocuk baÅŸÄ±na 2 bin 400 sterlin artÄ±yor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan eÅŸ, 18 bin 600 sterlinden daha fazla kazanÄ±yor olsa bile kural, sadece Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± olan eÅŸi kapsÄ±yor. Uygulama, Ä°ngiltere'ye yerleÅŸmek isteyen TÃ¼rk aileler de dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok aileyi olumsuz etkilediÄŸi gerekÃ§esiyle eleÅŸtiriliyor.