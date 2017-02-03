Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

KarabÃ¼kÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatlarÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 16 akademisyen, 2 avukat, 2 asker, 70 polis, 31 Ã¶ÄŸretmen, 19 adliye ve cezaevi gÃ¶revlisi ile diÄŸer vatandaÅŸlardan oluÅŸanÂ 171 ÅŸÃ¼pheliÂ hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ki avukatla ilgili davanÄ±n ilkinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸer davalarÄ±n ise 8 Mart'tan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"FETÃ–/PDY'ye Ã¼yelik, mensubiyet, iltisak, irtibat, aidiyet bulunduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler ve kamu gÃ¶revlileri hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§Ä±ldÄ±. 108 iddianame kabul edildi. DiÄŸerlerinin deÄŸerlendirmesi devam ediyor."
Ä°ddianamesi kabul edilenler arasÄ±nda, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'daki AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra salÄ±verilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddia edilenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi, eski KarabÃ¼k Ãœniversitesi TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yrd. DoÃ§. Dr.Â Ahmet Ã–ksÃ¼zÂ ile dÃ¶nemin Safranbolu 125. Jandarma EÄŸitim Alay KomutanÄ± Ä°stihkam Kurmay Albay Sedad ArÄ±can da bulunuyor.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP ile ortak kampanya hakkÄ±nda, "ProgramlarÄ± AK Parti olarak biz ayrÄ± yapacaÄŸÄ±z, onlar ayrÄ± yapacaklar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin olarak, "MayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KarabÃ¼k'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamelerden 108'i kabul edildi. Ä°ddianamesi kabul edilenler arasÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi Ahmet Ã–ksÃ¼z de bulunuyor
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve Hassa ilÃ§elerine gelen Suriyeli ailelerin 0-59 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ±na kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k, kabakulak ve hepatit B aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, yabancÄ±lara getirilen konut alÄ±mÄ±ndaki KDV istisnasÄ±na iliÅŸkin, "Bu imkandan ilk baÅŸta yararlansa bile bir yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde bu konutu elinde tutmasÄ± gerekecek" dedi
Etiyopya'daki HabeÅŸ KralÄ± NecaÅŸi'ye ve 15 sahabeye ait tÃ¼rben alanÄ±na TÄ°KA tarafÄ±ndan aÅŸevi ve Ã§ok amaÃ§lÄ± salon inÅŸa edildi
MHP'li muhaliflerden Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP Adana Milletvekili BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda 3 ayrÄ± suÃ§tan 23 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
BaÄŸcÄ±lar Belediyesi ile Kosova'nÄ±n Ä°pek ÅŸehri arasÄ±nda kardeÅŸ ÅŸehir protokolÃ¼ imzalandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± kalktÄ±. ArtÄ±k kadÄ±n subay ve astsubaylar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takarak Ã§alÄ±ÅŸabilecek.
AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§mek isteyen 51 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yÄ±llardÄ±r avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Orhan Erdemli, yakalandÄ±
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir, Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda verilen bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n vekilliÄŸi meÅŸruiyetini saray ittifaklarÄ±ndan almadÄ±, onunla da kaybetmeyecektir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "Åžu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±-baÅŸbakan kavgalarÄ± dahi sistemi sorgulamak iÃ§in yeterlidir" dedi
TSK destekli Ã–SO birlikleri Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itimlerin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyecek bir rehber hazÄ±rlamayÄ± planlÄ±yor