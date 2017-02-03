15:01, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KarabÃ¼kÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatlarÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde, aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 16 akademisyen, 2 avukat, 2 asker, 70 polis, 31 Ã¶ÄŸretmen, 19 adliye ve cezaevi gÃ¶revlisi ile diÄŸer vatandaÅŸlardan oluÅŸanÂ 171 ÅŸÃ¼pheliÂ hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ki avukatla ilgili davanÄ±n ilkinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸer davalarÄ±n ise 8 Mart'tan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"FETÃ–/PDY'ye Ã¼yelik, mensubiyet, iltisak, irtibat, aidiyet bulunduÄŸu iddia edilen kiÅŸiler ve kamu gÃ¶revlileri hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§Ä±ldÄ±. 108 iddianame kabul edildi. DiÄŸerlerinin deÄŸerlendirmesi devam ediyor."

Ä°ddianamesi kabul edilenler arasÄ±nda, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'daki AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra salÄ±verilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddia edilenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi, eski KarabÃ¼k Ãœniversitesi TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yrd. DoÃ§. Dr.Â Ahmet Ã–ksÃ¼zÂ ile dÃ¶nemin Safranbolu 125. Jandarma EÄŸitim Alay KomutanÄ± Ä°stihkam Kurmay Albay Sedad ArÄ±can da bulunuyor.