15:06, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Esed rejiminden Cenevre Ã¶ncesi yoÄŸun ateÅŸkes ihlali





Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turu Ã¶ncesi ateÅŸkes ihlallerini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Esed rejimine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin ve rejim destekÃ§isi yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n, Ã¼lkede muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik son 5 gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 39 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 170'ten fazla sivil yaralandÄ±. Sivil savunma kaynaklarÄ±ndan derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, Esed gÃ¼Ã§leri 18 Åžubat'ta baÅŸkentÂ Åžam'Ä±n doÄŸusunda, muhaliflerin denetimindeki Haresta ilÃ§esinde cenaze tÃ¶reninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alana ''fil'' adÄ± verilen fÃ¼zelerle saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 17 sivil Ã¶lÃ¼rken, 54 sivil yaralandÄ±. Rejim gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'ta Åžam'Ä±n doÄŸusunda bulunan muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Kabun semtini de fil fÃ¼zeleriyle hedef aldÄ±. SaldÄ±rÄ±da bazÄ±larÄ± aÄŸÄ±r 97 kiÅŸi yaralandÄ±. SÄ°VÄ°L YERLEÅžÄ°M YERLERÄ°NE SALDIRILAR SÃœRÃœYOR Suriye ordusuna ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± da aynÄ± gÃ¼n, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dera iline baÄŸlÄ± Nasib ilÃ§esinde sivil yerleÅŸim yerini bombaladÄ±. SaldÄ±rÄ±da 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±. Orduya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 20 Åžubat'ta da Åžam'Ä±n doÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki Duma ilÃ§esinde ve Berze semtinin muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±nda yerleÅŸim yerini hedef aldÄ±. BombardÄ±manlarda 9 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. Esed rejiminin, dÃ¼n Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'in Maaret el-Masrin beldesinde yerleÅŸim yerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ise 7 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 12 sivil yaralandÄ±.

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