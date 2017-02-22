Esed rejiminden Cenevre Ã¶ncesi yoÄŸun ateÅŸkes ihlali

Esed rejimine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin ve rejim destekÃ§isi yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n, Ã¼lkede muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik son 5 gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 39 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 170'ten fazla sivil yaralandÄ±.
Sivil savunma kaynaklarÄ±ndan derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, Esed gÃ¼Ã§leri 18 Åžubat'ta baÅŸkentÂ Åžam'Ä±n doÄŸusunda, muhaliflerin denetimindeki Haresta ilÃ§esinde cenaze tÃ¶reninin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alana ''fil'' adÄ± verilen fÃ¼zelerle saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 17 sivil Ã¶lÃ¼rken, 54 sivil yaralandÄ±.
Rejim gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'ta Åžam'Ä±n doÄŸusunda bulunan muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Kabun semtini de fil fÃ¼zeleriyle hedef aldÄ±. SaldÄ±rÄ±da bazÄ±larÄ± aÄŸÄ±r 97 kiÅŸi yaralandÄ±.
Suriye ordusuna ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± da aynÄ± gÃ¼n, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dera iline baÄŸlÄ± Nasib ilÃ§esinde sivil yerleÅŸim yerini bombaladÄ±. SaldÄ±rÄ±da 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
Orduya ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 20 Åžubat'ta da Åžam'Ä±n doÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki Duma ilÃ§esinde ve Berze semtinin muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±nda yerleÅŸim yerini hedef aldÄ±. BombardÄ±manlarda 9 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Esed rejiminin, dÃ¼n Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'in Maaret el-Masrin beldesinde yerleÅŸim yerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ise 7 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 12 sivil yaralandÄ±.
Firavun II. Ramses'in heykeline, sadece "doÄŸum ve taÃ§ giyme gÃ¼nleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Åžubat'ta gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vuruyor
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri ile YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ejei, Ruhani hÃ¼kÃ¼metinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip Ã¼st dÃ¼zey memurlar olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerken Ä°stihbarat BakanÄ± Alevi, iddialar hakkÄ±nda belge sunulmasÄ±nÄ± istiyor
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turu Ã¶ncesi ateÅŸkes ihlallerini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Irak'ta Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Ä°ran destekli HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin ilk defa batÄ± cephesinden saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiÄŸi bildirildi
Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÅŸlerini adaya getirmekten alÄ±koyan ÅŸarta, "hukuki prensiplere uygun" kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Almanya'nÄ±n batÄ±sÄ±nda Menden kasabasÄ±nda bir okula silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapmasÄ± Ã¼zerine bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±ndÄ±
ABD'de yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar, Missouri eyaletinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Yahudi mezarlarÄ±nÄ±n onarÄ±lmasÄ± iÃ§in 57 bin dolar topladÄ±
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turunda masaya oturacak taraflar, "geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi" kurulmasÄ± konusunda farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler savunuyor
Nangarhar'Ä±n Hasaki Mine ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyonda 12 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YÃ¼ksek Ã¼cretler Ã¶demesine raÄŸmen yapÄ± ruhsatÄ±nÄ±n Ä°srail gÃ¼Ã§lerince verilmediÄŸi bir Filistinlinin daha evi bugÃ¼n yÄ±kÄ±ldÄ±
RumlarÄ±n Enosis kararÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk tarafÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak liderler toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±
1995'te en az 8 bin 372 BoÅŸnak sivilin katledildiÄŸi Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden anneler, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§masÄ±nÄ± destekliyor
Kosovaâ€™nÄ±n KaradaÄŸ ile sÄ±nÄ±r Ã§izgisinin belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±yla toprak kaybetmediÄŸine dair Devlet Komisyonuâ€™nun "toprak kaybÄ± yok" raporunun, taraflÄ± ve iÅŸbaÅŸÄ±ndaki HÃ¼kÃ¼metâ€™in hizmetinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle itiraz edildi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD GÃ¶Ã§menlik ve GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza (ICE) kuruluÅŸuna 10 bin memur alÄ±nmasÄ± ve cezaevlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da talimat verdi.
ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± mÃ¼cadelenin en Ã¶nemli isimlerinden Malcolm X'in sevenleri mezarÄ±nÄ± ziyaret ederek dua etti
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, stratejik Ã¶neme sahip En-Nar DaÄŸÄ±'nÄ± ele geÃ§irdi. Taiz'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Yemen Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti