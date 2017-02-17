15:06, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan ve Trump MayÄ±s'ta biraraya gelecek





CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin olarak, "MayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±na cevap veren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â "MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde bir ara zirve yapÄ±lacak, NATO Liderler Zirvesi, oraya SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z katÄ±lacaklar. Orada mutlaka bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olacak, planlanacak ama Ã¶ncesinde de bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z devam ediyor" diye konuÅŸtu.

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