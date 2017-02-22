15:30, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'MHP ile ortak kampanya' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Referandum sÃ¼recinde MHP ile ortak kampanya hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapanÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ProgramlarÄ± AK Parti olarak biz ayrÄ± yapacaÄŸÄ±z, onlar ayrÄ± yapacaklar. Belki sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde, hangi formatta olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu anda sÃ¶yleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakat Ã§erÃ§evesinde olacak ama prensipte kampanyayÄ± her iki parti de ayrÄ± sÃ¼rdÃ¼recek." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÃœTÃœN RENKLERÄ° BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N AYNIDIR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±nda, bozkurt iÅŸareti yapmasÄ± hakkÄ±nda, "Herkesin iÅŸaretini yaparÄ±z. TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n renkleri bizim iÃ§in aynÄ±dÄ±r. '80 milyonu kucaklayacaÄŸÄ±z' derken bundan tek istisna olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir." ifadelerini kullandÄ±.