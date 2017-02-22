15:20, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'da yargÄ± ve istihbarat arasÄ±nda "Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k" tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± YargÄ± ile Ä°stihbarat BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi.

Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'in haberine gÃ¶re, YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gulam HÃ¼seyin Muhsini Ejei, Ä°stihbarat BakanÄ± Mahmud Alevi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n aksine devlet kadrolarÄ±nda halen Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip Ã¼st dÃ¼zey memurlarÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Cafer Muntazeri'nin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan bazÄ± kiÅŸilerin halen devlet kadrolarÄ±nda bulunduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na iÅŸaret eden Ejei, " SayÄ±n Muntazeri elindeki bilgiyi Ä°stihbarat BakanÄ±'na sunacak. Elbette Ä°stihbarat BakanlÄ±ÄŸÄ± da bundan haberdar olmalÄ±dÄ±r. Åžayet bakan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip mÃ¼dÃ¼rler olmasÄ±na raÄŸmen bundan habersizse gÃ¶revini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir." dedi.

Ä°slami Ä°rÅŸad ve KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± RÄ±za Salihi Emiri Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸilerin bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialara yanÄ±t vererek, "BÃ¼tÃ¼n faaliyetlerimiz kanunlar Ã§erÃ§evesinde iÅŸliyor. EÄŸer sanat camiasÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸiler varsa da bunun bakanlÄ±kla bir ilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°stihbarat BakanÄ± Alevi ise devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip mÃ¼dÃ¼rler olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ±n aksine kendilerine bu yÃ¶nde herhangi bir belgenin ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Alevi, "EÄŸer hÃ¼kÃ¼metin iÃ§inde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸilerin olduÄŸu ifade ediyorlarsa bize sÃ¶ylesinler gereÄŸini yapalÄ±m. Ã‡arÅŸambaya (bugÃ¼n) kadar ellerindeki belgeleri sunmalarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik ancak ÅŸu ana kadar kimse bir ÅŸey sunmadÄ±." dedi.

Ä°ranlÄ± bakan, daha Ã¶nce bazÄ± mÃ¼dÃ¼rlerin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunun belirlenmesi Ã¼zerine gÃ¶revden alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ve ÅŸu anda sÃ¶z konusu kiÅŸilerin gÃ¶revde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Cafer Muntazeri, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼metindeki bazÄ± mÃ¼dÃ¼rlerin Ä°ngiltere ve Kanada vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, "Bu yasalara aykÄ±rÄ±dÄ±r. HÃ¼kÃ¼met, bu kiÅŸileri gÃ¶revden alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu ancak ÅŸu ana kadar adÄ±m atmadÄ±." demiÅŸti.

Ä°RAN'DA Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžLIK KABUL EDÄ°LMÄ°YOR

Ä°ran'da yasak olmasÄ±na raÄŸmen devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸilerin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialar zaman zaman muhafazakar kesimler tarafÄ±ndan gÃ¼ndeme getiriliyor.

BirÃ§ok Ã¼lkenin aksine Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k uygulamasÄ±nÄ± kabul etmeyen Ä°ran'da sÃ¶z konusu kiÅŸilerin kamu kurumlarÄ±nda gÃ¶rev almasÄ±na da izin verilmiyor.