15:44, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da II. Ramses'e gÃ¼neÅŸ vurdu | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r FiravunlarÄ±ndan II. Ramses'in, Asvan kentindeki Ebu Simbel TapÄ±naÄŸÄ±'nda bulunan heykeline gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vurdu.

YÄ±lÄ±n belli dÃ¶nemlerinde gerÃ§ekleÅŸen sÃ¶z konusu doÄŸa olayÄ±nÄ± MÄ±sÄ±r Turizm BakanÄ± Yahya RaÅŸid, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Hilmi Nimnim ile Tarihi Eserler BakanÄ± Halid el-Anani'nin yanÄ± sÄ±ra yerel yÃ¶neticilerle birlikte Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± turist izledi.

Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Husam Abbud yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±lki kutlamalarÄ±n Ã¶zel bir durumu olduÄŸunu ve Ebu Simbel tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n keÅŸfedilmesinin 200â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kutlamalar Ã§erÃ§evesinde farklÄ± Ã¼lkelerden gelen 17 dans ve folklor grubunun gÃ¶steri dÃ¼zenlediÄŸi ve 1817 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilen Ebu Simbel mabedinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sÃ¼recini anlatan bir fotoÄŸraf sergisinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ebu Simbel ve Ã§evresi Firavunlar dÃ¶nemindeki MÄ±sÄ±r'da astronomi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir bÃ¶lge olduÄŸu biliniyor. Ebu Simbel'in kuzeybatÄ±sÄ±nda 11 bin yÄ±l Ã¶ncesine dayanan, yÃ¶nleri gÃ¶steren taÅŸ pusulayla, yaÄŸmur yaÄŸma zamanÄ±nÄ± gÃ¶steren taÅŸ saat bulunuyor.

Asvan kentinde daÄŸÄ±n iÃ§i oyularak 20 yÄ±lda yapÄ±lan Ebu Simbel TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±nda 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. SÃ¶z konusu tarihi olay sadece, II. Ramses'in "doÄŸum gÃ¼nÃ¼" kabul edilen 22 Ekim ve "taÃ§ giyme gÃ¼nÃ¼" olduÄŸu belirtilen 22 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸiyor ve 20 dakika sÃ¼rÃ¼yor.

Antik MÄ±sÄ±r'da, Fravun II. Ramses heykelinin yÃ¼zÃ¼ne 22 Ekim'de gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n vurmasÄ±, tarÄ±m mevsiminin, 22 Åžubat'ta ise hasat mevsiminin baÅŸlangÄ±cÄ±na iÅŸaret ediyor.