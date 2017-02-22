Ukrayna'dan Dağlık Karabağ referandumuna açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesinde 20 Şubat 2017 tarihinde yapılan sözde “anayasa referandumunu” tanımadığını ve gayrı meşru olarak gördüğünü açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maryana Betsa, “Referandum”, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası hukukun ihlali olup hukuki sonuçları yoktur.” dedi.
Ukrayna’nın Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili tutumunun değişmediğini kaydeden Betsa, bu tutumun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne koşulsuz destekten oluştuğunu belirtti.
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