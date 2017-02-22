16:03, 22 Şubat 2017 Çarşamba

Ukrayna'dan Dağlık Karabağ referandumuna açıklama





Ukrayna, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde 20 Şubat'ta yapılan sözde "Anayasal Değişikliklere İlişkin Referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesinde 20 Şubat 2017 tarihinde yapılan sözde “anayasa referandumunu” tanımadığını ve gayrı meşru olarak gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maryana Betsa, “Referandum”, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası hukukun ihlali olup hukuki sonuçları yoktur.” dedi. Ukrayna’nın Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili tutumunun değişmediğini kaydeden Betsa, bu tutumun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğüne koşulsuz destekten oluştuğunu belirtti.

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