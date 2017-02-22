16:08, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸkentte dilenci operasyonu





Polis ve zabÄ±ta ekiplerince, kentin farklÄ± noktalarÄ±nda dilenen, aralarÄ±nda Suriyelilerin de olduÄŸu 60 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Polis ve zabÄ±ta ekiplerince, kentin farklÄ± noktalarÄ±nda dilenen ve aralarÄ±nda Suriyelilerin de olduÄŸu 60 kiÅŸi engellendi. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve bazÄ± ilÃ§e belediyelerin zabÄ±ta ekiplerince, polis desteÄŸiyle, metropol ilÃ§elerdeki kavÅŸak ve yol kenarlarÄ±nda dilenenlere yÃ¶nelik uygulama gerÃ§ekleÅŸtirildi. AralarÄ±nda Suriyelilerin de bulunduÄŸu 60 dilenci, polis ve zabÄ±ta ekiplerince alÄ±narak Dilenci Toplama Merkezi'ne, Ã¼zerinde kimlik belgesi bulunmayan Suriyeliler de kimlik tespiti iÃ§in Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OperasyonlarÄ±n devam edeceÄŸi belirtildi.

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