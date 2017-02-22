Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:14, 22 Şubat 2017 Çarşamba
Balkanlar
16:19, 22 Şubat 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak
Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin köseler köyünde halk inşaat ustalarına yardım ederek köylerine cami inşaatını bitirmeye çalışıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Kırcaali’nin Kyosevo (Köseler) köyünde cami inşa ediliyor.

Kırcaali-Ardino (Eğridere) yolunun kenarında bulunan cami yapısının inşaatı tamamlanmak üzere. Her gün caminin inşaat çalışmalarına gönüllü olarak katılan bölge halkı, inşaat yapan ustalara yardım ediyor. Caminin yanına Kuran kursları düzenlenmek için yeni bir bina kuruldu. Bu binada köye yolu düşen kişilerin gecelemesi için misafirhane de bulunacak.

Kyosevo köyünde inşa edilen 200’ü aşkın kişiyi alacak caminin inşaatının Nisan ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Kyosevo, şimdiye kadar ibadet mekanı bulunmayan Kırcaali İlçesi’nde tek Müslüman köyüydü. Mümin erkekler, bayram ve Cuma namazlarını cemaatle kılmak için yakın Boyno (İsmailler) veya Kırcaali’nin Prileptsi (Salifler) semtinde bulunan camiye gidiyorlardı.

Yerlilerin ifadelerine göre caminin inşaatı için gerekli finansman Bulgaristan Başmüftülüğü’nün desteği ile İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından sağalandı, fakat cami inşaatı için bağış yapılması da öngörülüyor.



İlgili Konular Bulgaristan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Hocalı Katliamı 25 yılında Kırgızistan'da anıldı
Hocalı Katliamı 25. yılında Kırgızistan'da anıldı

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Katliamda hayatını kaybeden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişi Kırgızistan'da anıldı
İran'da Hüccetulislam Muntazeri tutuklandı
İran'da Hüccetulislam Muntazeri tutuklandı

Hüccetülislam Muntazeri, babası Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarının idamını eleştirdiği ses kaydını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı
Tunus'ta quot seçmeli Türkçe derslerine devam quot kararı
Tunus'ta "seçmeli Türkçe derslerine devam" kararı

Tunus Eğitim Bakanlığı geçen yıl kademeli olarak kaldırılmasına karar verdiği liselerde seçmeli Türkçe dersini yeniden öğretim programına aldı
Hollanda dan kenevir yetiştirmeye onay
Hollanda’dan kenevir yetiştirmeye onay

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadında devlet kontrolünde esrar üretimini yasallaştıran yasa tasarısı kabul edildi.
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Telafer valisi öldürüldü
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Telafer valisi öldürüldü

Irak'ta DEAŞ'ın "Ebu İbrahim" kod adlı sözde Telafer valisinin Irak savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak
Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin köseler köyünde halk inşaat ustalarına yardım ederek köylerine cami inşaatını bitirmeye çalışıyor
Ukrayna'dan Dağlık Karabağ referandumuna açıklama
Ukrayna'dan Dağlık Karabağ referandumuna açıklama

Ukrayna, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde 20 Şubat'ta yapılan sözde "Anayasal Değişikliklere İlişkin Referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı
Mısır'da II Ramses'e güneş vurdu FOTO
Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu | FOTO

Firavun II. Ramses'in heykeline, sadece "doğum ve taç giyme günleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Şubat'ta güneş ışığı vuruyor
İran'da yargı ve istihbarat arasında quot çifte vatandaşlık quot tartışması
İran'da yargı ve istihbarat arasında "çifte vatandaşlık" tartışması

İran Başsavcısı Muntazeri ile Yargı Erki Sözcüsü Ejei, Ruhani hükümetinde çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurlar olduğunu öne sürerken İstihbarat Bakanı Alevi, iddialar hakkında belge sunulmasını istiyor
Esed rejiminden Cenevre öncesi yoğun ateşkes ihlali
Esed rejiminden Cenevre öncesi yoğun ateşkes ihlali

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turu öncesi ateşkes ihlallerini yoğunlaştırdı
Haşdi Şabi'den Musul'un batısında ilk saldırı
Haşdi Şabi'den Musul'un batısında ilk saldırı

Irak'ta Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmak için başlatılan operasyonda İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin ilk defa batı cephesinden saldırıya geçtiği bildirildi
İngiliz mahkemesinin evlilik vizesi kararı
İngiliz mahkemesinin evlilik vizesi kararı

İngiliz vatandaşlarının yurt dışındaki eşlerini adaya getirmekten alıkoyan şarta, "hukuki prensiplere uygun" kararı çıktı
Almanya'da okula silahlı saldırı
Almanya'da okula silahlı saldırı

Almanya'nın batısında Menden kasabasında bir okula silahlı saldırı yapması üzerine bölge güvenlik çemberine alındı
ABD'li Müslümanlardan Yahudi mezarlığı için kampanya
ABD'li Müslümanlardan Yahudi mezarlığı için kampanya

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Missouri eyaletinde saldırıya uğrayan Yahudi mezarlarının onarılması için 57 bin dolar topladı
Suriye krizi için taraflar Cenevre'de bir araya geliyor
Suriye krizi için taraflar Cenevre'de bir araya geliyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turunda masaya oturacak taraflar, "geçiş yönetimi" kurulması konusunda farklı görüşler savunuyor
Afganistan'da 12 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 12 DEAŞ üyesi öldürüldü

Nangarhar'ın Hasaki Mine ilçesinde yapılan operasyonda 12 DEAŞ üyesi öldürüldü

Haberler

Bulgaristan'da DOST Birliği ittifakının ilk seçim zaferi
Bulgaristan'da DOST Birliği ittifakının ilk seçim zaferi

Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bulgaristan göçmenlerine "Beyanname Doldurun" çağrısı
Bulgaristan göçmenlerine quot Beyanname Doldurun quot çağrısı

Bulgaristan enerji yasağını kaldırdı
Bulgaristan enerji yasağını kaldırdı

Bulgaristan'da seçime doğru “Dost Birliği” koalisyonu kuruldu
Bulgaristan'da seçime doğru Dost Birliği koalisyonu kuruldu

Evzoni sınır kapısı bu akşam açılıyor
Evzoni sınır kapısı bu akşam açılıyor

Bulgaristan'da gaz maskeli protesto
Bulgaristan'da gaz maskeli protesto

Bulgaristan’da kabine devir teslimi yapıldı
Bulgaristan da kabine devir teslimi yapıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 