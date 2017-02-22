16:19, 22 Şubat 2017 Çarşamba

Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Kırcaali’nin Kyosevo (Köseler) köyünde cami inşa ediliyor.

Kırcaali-Ardino (Eğridere) yolunun kenarında bulunan cami yapısının inşaatı tamamlanmak üzere. Her gün caminin inşaat çalışmalarına gönüllü olarak katılan bölge halkı, inşaat yapan ustalara yardım ediyor. Caminin yanına Kuran kursları düzenlenmek için yeni bir bina kuruldu. Bu binada köye yolu düşen kişilerin gecelemesi için misafirhane de bulunacak.

Kyosevo köyünde inşa edilen 200’ü aşkın kişiyi alacak caminin inşaatının Nisan ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Kyosevo, şimdiye kadar ibadet mekanı bulunmayan Kırcaali İlçesi’nde tek Müslüman köyüydü. Mümin erkekler, bayram ve Cuma namazlarını cemaatle kılmak için yakın Boyno (İsmailler) veya Kırcaali’nin Prileptsi (Salifler) semtinde bulunan camiye gidiyorlardı.

Yerlilerin ifadelerine göre caminin inşaatı için gerekli finansman Bulgaristan Başmüftülüğü’nün desteği ile İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından sağalandı, fakat cami inşaatı için bağış yapılması da öngörülüyor.