Irak'ta DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Telafer valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Musul'un batÄ± cephesinde konuÅŸlanan HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin TÃ¼rkmen komutanlarÄ±ndan Musa Ä°brahim Colak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Telafer valisi 'Ebu Ä°brahim' kod adlÄ± Ã–mer Mustafa Yusuf, Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." dedi.
SaldÄ±rÄ±da Yusuf'un en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Colak, "Hava saldÄ±rÄ±sÄ±, Telafer ilÃ§e merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Ayn TÄ±lavi kÃ¶yÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti." diye konuÅŸtu.
Colak ayrÄ±ca sÃ¶z konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ebu Ä°brahim'in Ayn TÄ±lavi kÃ¶yÃ¼nden Telafer'e doÄŸru kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.
DEAÅž'Ä±n "Ebu el-Bera" kod adlÄ± sÃ¶zde ÅŸura meclisi baÅŸkanÄ± da dÃ¼n Irak'Ä±n kuzeyindeki Diyala vilayetinde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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