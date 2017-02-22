16:35, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollandaâ€™dan kenevir yetiÅŸtirmeye onay

Hollandaâ€™da parlamentonun alt kanadÄ± Temsilciler Meclisi'nde salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan oylamada kenevir bitkisinin kapsamlÄ± Ã¼retimini yasallaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.

150 Ã¼yeli Temsilciler Meclisi'nde 72 "ret" oyuna karÅŸÄ± 77 oyla kabul edilen tasarÄ±, kenevir Ã¼retiminin devlet kontrolÃ¼nde yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Senato'nun onayÄ±ndan da geÃ§mesi gerekiyor. Ancak Senato'daki oylamanÄ±n 15 Martâ€™ta dÃ¼zenlenecek genel seÃ§imler Ã¶ncesinde yapÄ±lmasÄ± beklenmiyor.

Hollandaâ€™da ÅŸahsi esrar kullanÄ±mÄ± 1976 yÄ±lÄ±ndan bu yana yasal bir uygulama. O tarihten bu yana "Coffee Shop" adÄ± verilen kafelerde 5 grama kadar esrar satÄ±ÅŸÄ± ve evlerde en fazla 5 kenevir bitkisi yetiÅŸtirmek serbest. Ãœlkede yaklaÅŸÄ±k 600 Coffee Shop bulunuyor ve yÄ±llÄ±k cirolarÄ± birkaÃ§ yÃ¼z milyon euroyu buluyor.

Yasa teklifi, Demokratlar 66 (D66) partisinden Milletvekili Vera Bergkampf tarafÄ±ndan parlamento gÃ¼ndemine getirilmiÅŸti. Bergkamp, "HalkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu bitkinin nerede yetiÅŸtiÄŸini bilmek Ã¶nem taÅŸÄ±yor" diyerek bu Ã¶neriyi hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar da kenevir Ã¼retiminin yasallaÅŸmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± genÃ§lerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.

Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e

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