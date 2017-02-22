DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren yeniden lise mÃ¼fredatÄ±na dahil ettiÄŸi bildirildi.
BakanlÄ±ktan yayÄ±mlanan genelgede, "Tunus ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkÃ§enin 2017-2018 eÄŸitim yÄ±lÄ±ndan itibaren yeniden lise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f seÃ§meli yabancÄ± dil dersleri mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." ifadeleri yer aldÄ±.
Genelgede ayrÄ±ca "TÃ¼rkÃ§e dersinin tercih edilmesi ve farkÄ±ndalÄ±k yaratmak iÃ§in TÃ¼rk tarafÄ±yla koordineli kampanyalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi" yÃ¶nÃ¼nde talimat verilmesi dikkati Ã§ekti.
TÃ¼rkiye'nin Tunus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–mer Faruk DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu geliÅŸmeyi doÄŸrularken bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k gayret gÃ¶sterdiklerini belirtti.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i DoÄŸan, "EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±k. Tunus EÄŸitim BakanÄ± ile Ã¼Ã§ kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Sonunda kabul ettiler. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda daha da gÃ¼zel geliÅŸmeler olacak." dedi.
TUNUS'TA 2012'DEN BERÄ° TÃœRKÃ‡E Ã–ÄžRETÄ°LÄ°YOR
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, "yeterli ilgi olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle liselerdeki TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretimini geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¶ncelikle 2016-2017 eÄŸitim yÄ±lÄ±ndan itibaren lise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±flarÄ±n seÃ§meli ders programÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lise 4'te ise bu yÄ±l son kez TÃ¼rkÃ§e dersi verileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Lise eÄŸitiminin 4 yÄ±l olduÄŸu Tunus'ta TÃ¼rkÃ§e dersleri ilk kez 2012-2013 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda seÃ§meli olarak lise Ã¼Ã§ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±flarda okutulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
HalihazÄ±rda TÃ¼rkiye Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen 11 TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni baÅŸkent Tunus ve Ã§evre illerdeki liselerde TÃ¼rkÃ§e dersleri veriyor.
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±
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Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi liselerde seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini yeniden Ã¶ÄŸretim programÄ±na aldÄ±
Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadÄ±nda devlet kontrolÃ¼nde esrar Ã¼retimini yasallaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.
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