16:58, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

FETÃ–'nÃ¼n ana darbe soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±





FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ''ana darbe soruÅŸturmasÄ±" tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ''ana darbe soruÅŸturmasÄ±" tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucunda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len ile 6 general, 17 subay olmak Ã¼zere 9'u firari 24 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a onaylarak Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.

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