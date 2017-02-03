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19:15, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
16:58, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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FETÃ–'nÃ¼n ana darbe soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n ana darbe soruÅŸturmasÄ± tamamlandÄ±

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ''ana darbe soruÅŸturmasÄ±" tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ''ana darbe soruÅŸturmasÄ±" tamamlandÄ±.

SoruÅŸturma sonucunda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len ile 6 general, 17 subay olmak Ã¼zere 9'u firari 24 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a onaylarak Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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