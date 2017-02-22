17:13, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

AlmanlarÄ±n iÅŸ makineleri Van'da Ã¼retilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya merkezli iÅŸ makineleri Ã¼reticisi ATLAS Maschinen GmbH'nÄ±n Ãœst YÃ¶neticisi Brahim Stitou, Van'da iÅŸ makineleri Ã¼reteceklerini belirterek, "Van genÃ§ nÃ¼fusun fazla olduÄŸu bir bÃ¶lgede bulunuyor. Burada Ã¼retim yaparak bÃ¶lge Ã¼lkelerine ihraÃ§ edeceÄŸiz." dedi.

Stitou, ATLAS Maschinen GmbH'nÄ±n "Cazibe Merkezleri ProgramÄ±" kapsamÄ±nda Van'a yapacaÄŸÄ± yatÄ±rÄ±ma iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesinde Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret eden Stitou, "Biz yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r Ã¼retim yapan bir firmayÄ±z. TÃ¼rkiye'nin ve bÃ¶lge ekonomisinin gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Van, genÃ§ nÃ¼fusun fazla olduÄŸu bir bÃ¶lgede bulunuyor. Burada Ã¼retim yaparak bÃ¶lge Ã¼lkelerine ihraÃ§ edeceÄŸiz. Biz bu genÃ§ nÃ¼fus kaynaÄŸÄ±nÄ± kullanmak istiyoruz. Bunun iÃ§in bu yatÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± aldÄ±k." diye konuÅŸtu.

Bu yatÄ±rÄ±mla ilk baÅŸta yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± tahmin ettiklerini dile getiren Stitou, insan kaynaÄŸÄ±, lojistik ve diÄŸer teÅŸvikler konusunda gerekli desteÄŸin verilmesini beklediklerini ifade etti.

Stitou, yatÄ±rÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ makineleri alanÄ±ndaki uzmanlÄ±klarÄ±nÄ± da bÃ¶lgeye aktaracaklarÄ±nÄ±, ayrÄ±ca sektÃ¶re yÃ¶nelik eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenleyeceklerini bildirdi.

Van Organize Sanayi BÃ¶lgesi (OSB) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Åžemsettin Bozkurt da Alman ÅŸirketinin Van'a yatÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.

Stitou ile Van'da bir araya geldiklerini anlatan Bozkurt, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Van bÃ¶lge ticaretinin en cazip merkezi. Stitou, bize buradaki genÃ§lerin Almanya'da eÄŸitim almasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, Alman iÅŸ disiplini ve teknolojisinin Ã¶ÄŸretileceÄŸini sÃ¶yledi. Bu, bÃ¶lge ekonomisine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± yapacak. Biz de bu ÅŸirketin bÃ¶lgemizde yapacaÄŸÄ± yatÄ±rÄ±m konusunda her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±rÄ±z. AltyapÄ±sÄ± hazÄ±r Ã¼cretsiz arsa tahsisi gibi diÄŸer bÃ¼tÃ¼n imkanlardan en yÃ¼ksek dÃ¼zeyde faydalanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z."