Ä°ran'da HÃ¼ccetulislam Muntazeri tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'da HÃ¼ccetÃ¼lislam Ahmed Muntazeri'nin (61), babasÄ± Ayetullah HÃ¼seyin Ali Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ahmet Muntazeri'ye ait resmi internet sitesi amontazeri'de yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã–zel Ruhaniyet Mahkemesi'ne Ã§aÄŸrÄ±lan Muntazeri, mahkeme binasÄ±na gitmesinin ardÄ±ndan herhangi bir Ã¶n bildirim olmaksÄ±zÄ±n alÄ±konularak tutuklandÄ±.
Ahmed Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n topluca idam edilmesini eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle, 27 KasÄ±m'da Ã–zel Ruhaniyet Mahkemesi tarafÄ±ndan 21 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ayetullah Muntazeri ailesine ait telegram sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan mahkeme kararÄ±nda, Huccetulislam Ahmed Muntazeri'nin "milli gÃ¼venlik aleyhinde faaliyette bulunmaktan 10 yÄ±l, gizli ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlamaktan 10 yÄ±l ve rejim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan 1 yÄ±l olmak Ã¼zere toplam 21 yÄ±l hapse mahkum edildiÄŸi" belirtilmiÅŸti. KararÄ±n devamÄ±nda, hafifletici nedenlerden dolayÄ± Muntazeri'nin 6 yÄ±l hapis yatmasÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Mahkemenin kararÄ±nda ayrÄ±ca, "din adamlÄ±ÄŸÄ±" kimliÄŸine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ahmed Muntazeri'nin 3 yÄ±l "sarÄ±k ve cÃ¼bbe" giyinemeyeceÄŸi kaydedilmiÅŸti.
AYETULLAH MUNTAZERÄ° KÄ°MDÄ°R?
Ayetullah HÃ¼seyin Ali Muntazeri (1922-2009), 1984'te Uzmanlar Meclisi tarafÄ±ndan Ä°ran devrim lideri Humeyni sonrasÄ±nda yerine geÃ§ecek kiÅŸi olarak seÃ§ildi. Humeyni'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, hukuk ve kanunlara uygun olmayan idamlar ve insan haklarÄ± ihlallerine itiraz eden Muntazeri, 1989'da Humeyni tarafÄ±ndan azledildi.
Muntazeri, "Ayetullah Muntazeri'nin HatÄ±ralarÄ±" kitabÄ±nda, 15 AÄŸustos 1988'de "HalkÄ±n MÃ¼cahitleri" Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden 2 bin 800 ila 3 bin 800 kiÅŸinin idam edildiÄŸini belirtiyor. SÃ¶z konusu idamlarÄ±n Ä°slam hukukuna uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Muntazeri, dava konusu ses kaydÄ±nda ise bu idamlardan "Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin en bÃ¼yÃ¼k cinayeti" ÅŸeklinde sÃ¶z ediyor.
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HÃ¼ccetÃ¼lislam Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
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