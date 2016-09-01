17:32, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Kocaeli'de uyuÅŸturucu operasyonunda 115 kilo esrar yakalandÄ±



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GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde ocak ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lan 30 ayrÄ± uyuÅŸturucu operasyonunda 115 kilogram esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren yapÄ±lan 30 ayrÄ± operasyonda 115 kilogram esrar ele geÃ§irildi. Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve GÃ¶lcÃ¼k Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince, GÃ¶lcÃ¼k Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde ilÃ§ede uyuÅŸturucu madde nakli ve ticareti yapan kiÅŸiler ile sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Bu kapsamda ilÃ§ede 30 ayrÄ± operasyonda 115 kilogram esrar, 36 gram bonzai, 38 kÃ¶k hint keneviri, 0,45 gram eroin, 2 gram kokain ile 2 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi. Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 36 ÅŸÃ¼pheliden 15'i tutuklandÄ±.

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