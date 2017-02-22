17:43, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

FETÃ–'nÃ¼n mahrem sorumlusu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Twitter'daki "bÄ±bÄ±cÄ±msÄ±fÄ±rladÄ±m" adlÄ± hesap Ã¼zerinden FETÃ–/PDY'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ nitelikte paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan ve FETÃ–'nÃ¼n mahremsorumlusu, (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re imamÄ±) olduÄŸu belirlenen Serkan Sedat GÃ¼ray yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–rgÃ¼tlÃ¼, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ekonomik SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Mart ayÄ±nda Twitter'daki "bÄ±bÄ±cÄ±msÄ±fÄ±rladÄ±m" adlÄ± hesaba iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal medya hesabÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ÃœskÃ¼dar Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ã¶ÄŸretmenlik yapan Serkan Sedat GÃ¼ray gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) Ã¼yesi olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklanmasÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edilen GÃ¼ray, Anadolu 9. Sulh Ceza HakimliÄŸince adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GÃ¼ray sorgusunda, yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmemiÅŸ ve sÃ¶z konusu Twitter hesabÄ±nÄ±n da kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

ÅžÃ¼pheli GÃ¼ray'Ä±n ev aramasÄ±nda ele geÃ§irilen dijital materyaller incelemeye alÄ±nÄ±rken, HTS kayÄ±tlarÄ±nda FETÃ– Ã¼yesi Ã§ok sayÄ±da isimle telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi tespit edildi.

ÅžÃ¼pheli GÃ¼ray'Ä±n HTS kayÄ±tlarÄ±nda, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ekrem DumanlÄ±, FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len'in avukatÄ± Talha Akyol, yeÄŸeni Ebuseleme GÃ¼len, firari Osman Ã–zsoy ile NazlÄ± IlÄ±cak, Nazmi ArdÄ±Ã§, Yurt AtayÃ¼n, Osman Nuri HoÅŸdoÄŸdu, Ali Ãœnal, MÃ¼mtazer TÃ¼rkÃ¶ne, AsÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–nder AytaÃ§, Ali BulaÃ§ ve Abdullah BaÄŸ gibi isimlere kayÄ±tlÄ± telefon numaralarÄ±yla Ã§ok sayÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ã–te yandan ÅŸÃ¼pheli Serkan Sedat GÃ¼ray'Ä±n yine Irak, Kenya, ABD, Kazakistan, Bosna Hersek gibi Ã¼lkelerle uluslararasÄ± alanda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Bu kapsamda FETÃ–'nÃ¼n mahrem imamÄ± olduÄŸu tespit edilen GÃ¼ray'Ä±n sÃ¶z konusu "bÄ±bÄ±cÄ±msÄ±fÄ±rladÄ±m" adlÄ± hesabÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± da belirlendi. Bunun Ã¼zerine GÃ¼ray hakkÄ±nda Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Firari olan GÃ¼ray, Bolu'da Jandarma ekiplerinin yol kontrolÃ¼ sÄ±rada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edilen GÃ¼ray'Ä±n, emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.