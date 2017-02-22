17:48, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Siirt'te "GeÃ§ici Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siirt'in Eruh ilÃ§esindeki bazÄ± alanlarda ilan edilen "GeÃ§ici Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi"nin sÃ¼resinin 15 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devlet ve milletin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r tehdidi ve saldÄ±rÄ±sÄ±ndan korunmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgede asayiÅŸi temin etmek iÃ§in ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilen Eruh ilÃ§esi DikboÄŸaz kÃ¶yÃ¼ Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸusunda yer alan Kelusta Tepe ile BaÄŸgÃ¶ze Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzeyinde yer alan Heliz Deresi bÃ¶lgesindeki uygulamanÄ±n 15 gÃ¼n sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Bu kapsamda sÃ¶z konusu bÃ¶lgeler milli gÃ¼venlik, kamu dÃ¼zeni ve kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ iÅŸlenmesinin Ã¶nlenmesi ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunmasÄ± amacÄ±yla 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 SayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bÃ¶lgelere gidebileceÄŸi deÄŸerlendirilen vatandaÅŸlarÄ±n, mezkur bÃ¶lgelerdeki yasa dÄ±ÅŸÄ± unsurlardan ve bunlara yÃ¶nelik alÄ±nacak tedbirlerden zarar gÃ¶rmemeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan 23 Åžubat-9 Mart tarihleri arasÄ±nda Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi olarak ilan edilmiÅŸtir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bu alanlara girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."