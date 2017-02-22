DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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"Erbakan Hocaya git istifa etmesini sÃ¶yle' dediler"

28 Åžubat davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Erbakan'Ä±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡evik, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Ã–zkasnak'Ä±n kendisini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Erbakan Hocaya git istifa etmesini sÃ¶yle" dediklerini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini cebren devirmeye, dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye iÅŸtirak" suÃ§undan 103 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. DuruÅŸmaya sanÄ±klar, mÃ¼ÅŸtekiler ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±lÄ±yor.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mustafa YiÄŸitsoy'un, 28 ÅžubatÂ dÃ¶neminde DYP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Tansu Ã‡iller'in, "tanÄ±k" olarak dinlenmesi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan davetiye Ã¼zerine mazeret gÃ¶nderdiÄŸini bildirdiÄŸi duruÅŸmada, Refahyol HÃ¼kÃ¼meti'nin BaÅŸbakanÄ±Â Necmettin Erbakan'Ä±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapanÂ Ä°lnur Ã‡evikÂ "tanÄ±k" olarak dinlendi.

Bildikleri sorulan Ã‡evik, o dÃ¶nemde Turkish Daily News'in genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda Erbakan'Ä±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu nedenle en yakÄ±nÄ±ndakilerden olduÄŸunu ifade etti.

Gazetesinin TSK'ya akreditasyonunun silinmesi sebebiyle o dÃ¶nemde Genelkurmaya gidemediklerini bildiren Ã‡evik, bununla birlikte gazetelerine baskÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

O dÃ¶nemde basÄ±na Genelkurmaydan gÃ¶nderilen bazÄ± belgelerin kendi gazetelerine de geldiÄŸini anlatan Ã‡evik, bu belgeleri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gazetede bunlara iliÅŸkin yayÄ±n yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"ERBAKAN HOCAYA Ä°STÄ°FA ETMESÄ°NÄ° SÃ–YLE"

Erbakan'Ä±n istifasÄ±ndan 4-5 gÃ¼n Ã¶nce, sanÄ±klardan dÃ¶nemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Ã–zkasnak'Ä±n kendisini arayÄ±p, Ã§ay iÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡evik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Orada, Fevzi TÃ¼rkeri ve ismini bilmediÄŸim bir kiÅŸi daha vardÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede hiÃ§bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k hissetmedim. 'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini sÃ¶yle' dediler. Ondan Ã¶nce yapÄ±lan konuÅŸmada da 'Biz TÃ¼rkiye'de ciddi bir tehlike gÃ¶rÃ¼yoruz. Tehdit onlar deÄŸil, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ bile deÄŸil. Samanyolu grubu bir, Ãœlker grubu iki, Ä°hlas grubu Ã¼Ã§. BunlarÄ± bertaraf edeceÄŸiz. Bir taraf ak, bir taraf kara, biz akÄ±z. Esas tehlikeyi bunlar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz' dediler. 'Neticede ne istiyorsunuz?' dedik. 'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini sÃ¶yle. Darbe yapacaktÄ±k. Sizin gazeteniz bizi bayaÄŸÄ± zorladÄ±. Amerikan Kongresi devreye girdi, bunu Ã¶nlediler. Ama neticede biz bu hÃ¼kÃ¼metin gitmesini istiyoruz, git istifa etmesini sÃ¶yle' dediler.

CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Demirel'in de Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ±ydÄ±m. Gittim, bÃ¶yle dediklerini anlattÄ±m. Onun da cevabÄ± 'Askerler Ã§ok kararlÄ±. Bu hÃ¼kÃ¼metin gitmesini istiyorlar. Yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulacak. Mesut YÄ±lmaz baÅŸÄ±nda olacak' dedi. Necmettin Erbakan'a gittim, 'Hocam bÃ¶yle bÃ¶yle bir durum var. Ne Ã¶nerirsiniz?' diye sordum. 'KafanÄ± yorma, bana bÄ±rak o iÅŸi' dedi, beni gÃ¶nderdi. Gazetede de TÃ¼rkiye'nin bir darbe tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu, Erbakan HocanÄ±n istifa etmesinde yarar bulunduÄŸunu yazdÄ±m."

Ã‡evik, 28 Åžubat 1997'deki Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) Ã¶ncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Demirel'in kendisini Ã§aÄŸÄ±rarak, "Askerler bir hazÄ±rlÄ±k iÃ§inde. Erbakan HocanÄ± uyar, aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na toplasÄ±n, ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n" dediÄŸini, kendisinin de bunu Erbakan'a ilettiÄŸini anlattÄ±. Erbakan'Ä±n kendisine, "BunlarÄ± kendi kulaÄŸÄ±nla mÄ± duydun?" diye sorduÄŸunu, "HayÄ±r" yanÄ±tÄ± verdiÄŸini ifade ederek, "'SÃ¼leyman Bey bizi korkutuyor olabilir' diye bir konuÅŸma geÃ§ti." dedi.

"BÃ–YLE BÄ°R KONUÅžMA OLMADI"

MÃ¼ÅŸteki Ä°brahim GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k Ã‡evik, 28 Åžubat'Ä± gerÃ§ekleÅŸtirenlerin FETÃ–'cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha sonra Mahkeme BaÅŸkanÄ± YiÄŸitsoy, sanÄ±k Erol Ã–zkasnak'a, Ä°lnur Ã‡evik'e "ABD Kongresi istemedi, darbe yapamadÄ±k." yÃ¶nÃ¼nde sÃ¶zler sÃ¶yleyip sÃ¶ylemediÄŸini sordu.

Ã–zkasnak ise Ã‡evik'e "Ben sana bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶yledim mi" diye sordu. Ã‡evik'in "Evet" demesi Ã¼zerine Ã–zkasnak, "Bu, dÃ¼nyada gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir yalandÄ±r. BÃ¶yle bir konuÅŸma olmadÄ±. Ã‡evik'i ÅŸahsi dostluÄŸuma binaen ki Ã¶yle deÄŸilmiÅŸ, Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. PKK ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Turkish Daily News'in destek olmasÄ±nÄ± istedim. BaÅŸbakana mesaj gÃ¶ndermedim. BaÅŸbakana mesaj gÃ¶nderilecekse bunu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± yapar. Ben haddimi, hududumu bilirim. BaÅŸbakana mesaj gÃ¶nderilecek son kiÅŸi bu adamdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

SanÄ±k Fevzi TÃ¼rkeri'nin de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilmesi Ã¼zerine, aynÄ± soru TÃ¼rkeri'ye soruldu. TÃ¼rkeri, yaÅŸananlarÄ±n Ã‡evik'in sÃ¶yledikleriyle alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bir mÃ¼ÅŸteki avukatÄ±nÄ±n sorusu Ã¼zerine Ã‡evik, sÃ¶z konusu konuÅŸmayÄ± bugÃ¼ne kadar birÃ§ok mecrada dile getirdiÄŸini ifade ederek, "HiÃ§ kimse bugÃ¼ne kadar 'Bu bÃ¶yle olmadÄ±' demedi" dedi.

Ã‡evik'in ifadelerinin ardÄ±ndan duruÅŸmaya ara verildi.



Ä°lgili Konular 28 Åžubat 28 ÅŸubat davasÄ±
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