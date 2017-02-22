18:27, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ankara'da bazÄ± yollar hafta sonu trafiÄŸe kapatÄ±lacak





Ankara ValiliÄŸince, AK Partiâ€™nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla BaÅŸkentte 25 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ alÄ±nacak trafik tedbirleri aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara ValiliÄŸince, AK Partiâ€™ninÂ halk oylamasÄ±naÂ iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiÂ tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla, BaÅŸkentte 25 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ alÄ±nacakÂ trafik tedbirleriÂ aÃ§Ä±klandÄ±. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AK Parti tarafÄ±ndan 25 Åžubat 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 11.00â€™de Ankara Spor Salonuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±" nedeniyle trafikte aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±. Bu kapsamda, 24 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ 23.00â€™ten, 25 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 23.00â€™e kadar, Ulus Tren GarÄ±â€™nÄ±n Cumhuriyet Caddesiâ€™ne bakan ana giriÅŸ kapÄ±sÄ± kapatÄ±lacak, tren garÄ±na giriÅŸler Celal Bayar BulvarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ yapacak vatandaÅŸlar ise oluÅŸturulacak gÃ¼zergah ile GenÃ§lik ParkÄ±â€™na yÃ¶nlendirilecek. AyrÄ±ca Ankaray, metro, belediye otobÃ¼sleri cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™ten itibaren ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lacak.

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