GÃ¼ncelleme: 18:43, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

HocalÄ± KatliamÄ± 25. yÄ±lÄ±nda KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'Ä±nÂ DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸÂ bÃ¶lgesindekiÂ HocalÄ±Â kentinde 1992'de aralarÄ±ndaÂ kadÄ±nÂ veÂ Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸinin katledilmesinin 25. yÄ±lÄ± nedeniyleÂ KÄ±rgÄ±zistan'daÂ anmaÂ programÄ± dÃ¼zenlendi.

BaÅŸkent BiÅŸkek'te dÃ¼zenlenen anma programÄ±, bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu ve Kur'an'Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Azerbaycan'Ä±n BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hidayet Orudjev, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, uluslararasÄ± toplumun, HocalÄ± KatliamÄ±'nda etnik temizlik yapanlarÄ± kÄ±namasÄ±nÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalara destek vermesini beklediklerini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Metin KÄ±lÄ±Ã§ da, "BugÃ¼n HocalÄ±'yÄ± anarken, geÃ§miÅŸte olmuÅŸ bitmiÅŸ, Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ, halledilmiÅŸ, katliamÄ± anmÄ±yoruz. Biz bugÃ¼n devam eden ve yeni katliamlara sebep olabilecek bir saldÄ±rÄ±nÄ±n parÃ§asÄ±nÄ± anÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§, katliama raÄŸmen yargÄ±lanmayan ve herhangi bir yaptÄ±rÄ±m uygulanmayan Ermenilerin, her an katliam yapma arzularÄ±nÄ±n canlÄ± olduÄŸunu ifade etti.

HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da seÃ§kin bir topluluÄŸu bir araya getirerek gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan Orudjev'e teÅŸekkÃ¼r eden KÄ±lÄ±Ã§, HocalÄ±'da hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.

HOCALI'DA NE OLDU?

Sovyetler BirliÄŸi'nin son gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 1988'de Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda patlak veren savaÅŸ, Azerbaycan iÃ§in bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlara yol aÃ§tÄ±. AltÄ± yÄ±l sÃ¼ren savaÅŸ sonrasÄ±nda Ermenistan, Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini iÅŸgal ederken, 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaÅŸÄ± iÃ§ kesimlere gÃ¶Ã§ ederek hayatÄ±nÄ± zor ÅŸartlar altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda kaldÄ±. Bu savaÅŸÄ±n, hafÄ±zalardan silinmeyen en acÄ± olaylarÄ±ndan biri de Ermeni gÃ¼Ã§lerinin 26 Åžubat 1992'de HocalÄ±'da yaptÄ±ÄŸÄ± katliam oldu.

Ermeni gÃ¼Ã§lerinin 1991'in sonlarÄ±na doÄŸru ablukaya aldÄ±ÄŸÄ± HocalÄ±, 936 kilometre karelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 11 bin 356 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir kasabaydÄ±. AralÄ±k 1991'de KarabaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti olarak kabul edilen Hankendi ÅŸehrini iÅŸgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bÃ¶lgenin tek havaalanÄ±na sahip ve stratejik Ã¶nem taÅŸÄ±yan HocalÄ±'yÄ± ele geÃ§irmekti.

HocalÄ±'nÄ±n etrafÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n kÃ¶y ve yollarÄ± tek tek ele geÃ§iren Ermeni gÃ¼Ã§leri, kasabanÄ±n diÄŸer illerle karayolu baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesti.

HocalÄ±'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerle tek ulaÅŸÄ±m baÄŸlantÄ±sÄ± olan helikopter ulaÅŸÄ±mÄ±, 28 Ocak 1992'de, ÅžuÅŸa AÄŸdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafÄ±ndan vurulmasÄ±yla ortadan kalktÄ±. Bu olayda, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 44 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ocak ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±ndan itibaren elektrik enerjisi de kesilen HocalÄ±'nÄ±n savunmasÄ±, sadece hafif silahlarla silahlanmÄ±ÅŸ yerel savunma gÃ¼Ã§leri ve az sayÄ±daki milli ordu askerlerinden ibaretti. 25 Åžubat 1992'den itibaren HocalÄ±'ya saldÄ±rÄ±ya baÅŸlayan Ermeniler, bÃ¶lgede bulunan Sovyet Ordusu 366. ZÄ±rhlÄ± AlayÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±nÄ± kullanarak, ÅŸehri iki saat boyunca top ve tank ateÅŸine tuttu. SaldÄ±rÄ±dan bir gÃ¼n sonra ise hafÄ±zalardan yÄ±llarca silinmeyecek olan "HocalÄ± KatliamÄ±" yaÅŸandÄ±.

Resmi verilere gÃ¶re, HocalÄ± KatliamÄ±'nda savunmasÄ±z durumdaki 106'sÄ± kadÄ±n, 83'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Katliamdan 487 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtulurken, Ermeni gÃ¼Ã§leri bin 275 kiÅŸiyi rehin aldÄ±. Bunlardan 150'sinden haber alÄ±namadÄ±. Esirler yÄ±llarca uluslararasÄ± kurumlardan gizli olarak kÃ¶le gibi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Hatta esir kadÄ±nlarÄ±n fuhuÅŸa zorlandÄ±ÄŸÄ± haberleri alÄ±ndÄ±.