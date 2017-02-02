19:09, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, eski milletvekilleri bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, halk oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼, partisininÂ eski milletvekilleri,Â Parti Meclisi (PM) Ã¼yeleriÂ veÂ il baÅŸkanlarÄ±ylaÂ bir araya gelecek.

Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP'nin halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kampanya kapsamÄ±nda daha Ã¶nce parti Ã¶rgÃ¼tleri ile bir araya gelerek toplantÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BingÃ¶l, pazar gÃ¼nÃ¼ de yeni bir toplantÄ± dÃ¼zenleyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu toplantÄ±ya ise eski milletvekilleri, PM Ã¼yeleri ve il baÅŸkanlarÄ± olmak Ã¼zere CHP Ã¼yesi bin 500 kiÅŸinin davet edildiÄŸini aktaran BingÃ¶l, "SÃ¼reci deÄŸerlendirmek iÃ§in genel merkezde bir araya geleceÄŸiz. Partili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu sÃ¼rece Ã§ok ciddi katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Hepsi son derece deneyimli, birikimli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. BÃ¶lgelerinde yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacaÄŸÄ±z." dedi.

ToplantÄ±, 26 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 13.00'te genel merkezde yapÄ±lacak.