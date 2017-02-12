19:14, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ranlÄ± siyasetÃ§iden Ã¼lkesine 'Suriye politikasÄ±' eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'dakiÂ Millet BirliÄŸi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Åžekurirad,Â Ã¼lkesininÂ Suriye politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Ä°ran'dan yayÄ±n yapan Asr-Ä± Ä°ran haber sitesine konuÅŸan reformist siyasetÃ§i Åžekurirad, Ä°ran yÃ¶netiminin BeÅŸÅŸar Esed konusundaki Ä±srarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžekurirad, "BeÅŸÅŸar Esed yÃ¶netiminin sona ermesi durumunda bizim Suriye'de ne bir yerimiz var ne de bir Ã¼ssÃ¼mÃ¼z. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z boÅŸa gidecek. BugÃ¼ne kadar harcamamÄ±zÄ± Esed'in devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaptÄ±k. Onun da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil." dedi.

Rusya'nÄ±n kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶zeten bir Ã¼lke olduÄŸunu ve yÃ¶n deÄŸiÅŸtirme konusunda gÃ¼ven vermediÄŸini savunan Åžekurirad, "Rusya da bu krizin iÃ§erisine girdi. Esed'i desteklemesiyle birlikte muhaliflerle de irtibatÄ±nÄ± koparmadÄ±. Bizim gibi Esed ve onun yÃ¶netimini korumak iÃ§in bir taassubu sÃ¶z konusu olmadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.