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19:28, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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'Her AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk, HocalÄ± KatliamÄ±nÄ± anlatmalÄ±'
'Her AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk, HocalÄ± KatliamÄ±nÄ± anlatmalÄ±'

Azerbaycan milletvekili Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AzerbaycanÂ milletvekiliÂ AydÄ±n Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± veÂ TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ±Â anlatmasÄ±Â gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Mirzazade, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi (KSÃœ) Cahit ZarifoÄŸlu Konferans Salonunda dÃ¼zenlenen "HocalÄ±'ya Adalet" konulu konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, HocalÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n unutturulmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GenÃ§lerin tarihlerini bilmesi ve yeni nesillere tarihin anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

"EÄŸer biz dostluÄŸumuz yitirirsek, kardeÅŸliÄŸimizi yitirirsek yeniden HocalÄ± faciasÄ± olacak" diyen Mirzazade, HocalÄ± gibi olaylarÄ±n yeniden yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in birlik ve beraberlik iÃ§erisinde olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Milletvekili Mirzazede, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EÄŸer biz dostluÄŸumuzu yitirirsek, kardeÅŸliÄŸimizi yitirirsek yeniden HocalÄ± faciasÄ± olacak. Ne olursa olsun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± korumalÄ±yÄ±z. HiÃ§ kimsenin tesiri altÄ±nda olmamalÄ±yÄ±z. Biz gÃ¶stermeliyiz ki, baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurmaya layÄ±k bir halkÄ±z. DÃ¼nyada mevcut olan 196 devletten sadece biri deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ devlet olmalÄ±yÄ±z. Biz tesir eden bir devlet olmalÄ±yÄ±z. Bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rk ve Azerbaycan halkÄ±nÄ± dÃ¼nya bilmelidir ki Ã¶zÃ¼ne hÃ¼rmet eden bir halktÄ±r."

KSÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. DurmuÅŸ Deveci ise soykÄ±rÄ±mÄ± anlatan videodan Ã§ok etkilendiÄŸini, gÃ¶sterilen gÃ¶rsellerden dolayÄ± Ã§ok hÃ¼zÃ¼nlendiÄŸini sÃ¶yledi.

KatliamÄ±, yaÅŸayan insanlardan dinlediÄŸini ve derinden etkilendiÄŸini belirten Deveci, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Rabbim ne HocalÄ± katliamÄ± gibi ne Suriye'deki, Irak'taki olaylar gibi ne de bizim 15 Temmuz'da olan olaylar gibi olaylarÄ± bir daha yaÅŸatmasÄ±n, bu insanÄ±mÄ±za Ã¼mmeti MÃ¼slÃ¼mana, TÃ¼rk milletine gÃ¶stermesin. Bunun iÃ§in de bizim Ã§ok Ã§abalamamÄ±z, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸarak, bir ÅŸeyler Ã¼reterek, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±z lazÄ±m. GÃ¼Ã§lÃ¼ olursak bize kimse yan bakamaz. Ä°nÅŸallah bu Azerbaycan TÃ¼rkiye birlikteliÄŸine nazar deÄŸmez hep bÃ¶yle gider. Biz iki devlet bir millet olarak, bÃ¶yle bunu felsefe edindik, zaten bu felsefeden dolayÄ± buradayÄ±z. Bir olacaÄŸÄ±z, birlikte olacaÄŸÄ±z, birbirimizin eksikliÄŸini tamamlayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah tarihte olduÄŸu gibi yine ÅŸahlanacaÄŸÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z."

TÃ¼rk ve Azerbaycan milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunduÄŸu, HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ±'nÄ± anlatan videonun izlenmesinin ardÄ±ndan RektÃ¶r Deveci, milletvekili Mirzazade'ye "MaraÅŸ iÅŸlemeli" oyma sandÄ±k hediye etti.



Ä°lgili Konular Mirzazade Azerbaycan hocalÄ± katliamÄ±
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