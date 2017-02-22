'Her AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk, HocalÄ± KatliamÄ±nÄ± anlatmalÄ±'

AzerbaycanÂ milletvekiliÂ AydÄ±n Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± veÂ TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ±Â anlatmasÄ±Â gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Mirzazade, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi (KSÃœ) Cahit ZarifoÄŸlu Konferans Salonunda dÃ¼zenlenen "HocalÄ±'ya Adalet" konulu konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, HocalÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n unutturulmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
GenÃ§lerin tarihlerini bilmesi ve yeni nesillere tarihin anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
"EÄŸer biz dostluÄŸumuz yitirirsek, kardeÅŸliÄŸimizi yitirirsek yeniden HocalÄ± faciasÄ± olacak" diyen Mirzazade, HocalÄ± gibi olaylarÄ±n yeniden yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in birlik ve beraberlik iÃ§erisinde olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Milletvekili Mirzazede, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EÄŸer biz dostluÄŸumuzu yitirirsek, kardeÅŸliÄŸimizi yitirirsek yeniden HocalÄ± faciasÄ± olacak. Ne olursa olsun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± korumalÄ±yÄ±z. HiÃ§ kimsenin tesiri altÄ±nda olmamalÄ±yÄ±z. Biz gÃ¶stermeliyiz ki, baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurmaya layÄ±k bir halkÄ±z. DÃ¼nyada mevcut olan 196 devletten sadece biri deÄŸil, gÃ¼Ã§lÃ¼ devlet olmalÄ±yÄ±z. Biz tesir eden bir devlet olmalÄ±yÄ±z. Bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rk ve Azerbaycan halkÄ±nÄ± dÃ¼nya bilmelidir ki Ã¶zÃ¼ne hÃ¼rmet eden bir halktÄ±r."
KSÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. DurmuÅŸ Deveci ise soykÄ±rÄ±mÄ± anlatan videodan Ã§ok etkilendiÄŸini, gÃ¶sterilen gÃ¶rsellerden dolayÄ± Ã§ok hÃ¼zÃ¼nlendiÄŸini sÃ¶yledi.
KatliamÄ±, yaÅŸayan insanlardan dinlediÄŸini ve derinden etkilendiÄŸini belirten Deveci, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Rabbim ne HocalÄ± katliamÄ± gibi ne Suriye'deki, Irak'taki olaylar gibi ne de bizim 15 Temmuz'da olan olaylar gibi olaylarÄ± bir daha yaÅŸatmasÄ±n, bu insanÄ±mÄ±za Ã¼mmeti MÃ¼slÃ¼mana, TÃ¼rk milletine gÃ¶stermesin. Bunun iÃ§in de bizim Ã§ok Ã§abalamamÄ±z, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸarak, bir ÅŸeyler Ã¼reterek, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±z lazÄ±m. GÃ¼Ã§lÃ¼ olursak bize kimse yan bakamaz. Ä°nÅŸallah bu Azerbaycan TÃ¼rkiye birlikteliÄŸine nazar deÄŸmez hep bÃ¶yle gider. Biz iki devlet bir millet olarak, bÃ¶yle bunu felsefe edindik, zaten bu felsefeden dolayÄ± buradayÄ±z. Bir olacaÄŸÄ±z, birlikte olacaÄŸÄ±z, birbirimizin eksikliÄŸini tamamlayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah tarihte olduÄŸu gibi yine ÅŸahlanacaÄŸÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z."
TÃ¼rk ve Azerbaycan milli marÅŸlarÄ±nÄ±n okunduÄŸu, HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ±'nÄ± anlatan videonun izlenmesinin ardÄ±ndan RektÃ¶r Deveci, milletvekili Mirzazade'ye "MaraÅŸ iÅŸlemeli" oyma sandÄ±k hediye etti.
MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesi, darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrencinin 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi Ã¼yesi BeÅŸar, Cenevre 4 toplantÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlallerini belgelerle masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejiminden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi" dedi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
FAO, hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, ekonomik eÅŸitsizlikler, doÄŸal kaynaklar iÃ§in artan bÃ¼yÃ¼k rekabet, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, artan Ã§atÄ±ÅŸmalar, krizler ve doÄŸal afetler, gÃ¶Ã§ ve israfÄ±n dÃ¼nya gÄ±da sistemlerini etkileyen eÄŸilimler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Azerbaycan milletvekili Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ran'daki Millet BirliÄŸi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Åžekurirad, "BugÃ¼ne kadar harcamamÄ±zÄ± Esed'in devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaptÄ±k. Onun da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil" dedi
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±
HÃ¼ccetÃ¼lislam Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi liselerde seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini yeniden Ã¶ÄŸretim programÄ±na aldÄ±
Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadÄ±nda devlet kontrolÃ¼nde esrar Ã¼retimini yasallaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.
Irak'ta DEAÅž'Ä±n "Ebu Ä°brahim" kod adlÄ± sÃ¶zde Telafer valisinin Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Bulgaristan'Ä±n KÄ±rcaali ÅŸehrinin kÃ¶seler kÃ¶yÃ¼nde halk inÅŸaat ustalarÄ±na yardÄ±m ederek kÃ¶ylerine cami inÅŸaatÄ±nÄ± bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Ukrayna, Ermenistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde 20 Åžubat'ta yapÄ±lan sÃ¶zde "Anayasal DeÄŸiÅŸikliklere Ä°liÅŸkin Referandumun" sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Firavun II. Ramses'in heykeline, sadece "doÄŸum ve taÃ§ giyme gÃ¼nleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Åžubat'ta gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vuruyor
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri ile YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ejei, Ruhani hÃ¼kÃ¼metinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip Ã¼st dÃ¼zey memurlar olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerken Ä°stihbarat BakanÄ± Alevi, iddialar hakkÄ±nda belge sunulmasÄ±nÄ± istiyor