ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ziyaret etti.
ErdoÄŸan, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle tedavisi evinde sÃ¼ren Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu.
Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konutundaki ziyaret, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de sorun olmaktan tamamen Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kampanya kapsamÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ partisinin eski milletvekilleri, PM Ã¼yeleri ve il baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelecek
Hac gÃ¶revini yerine getireceklerin belirleneceÄŸi kura, 24 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilecek
Ankara ValiliÄŸince, AK Partiâ€™nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla BaÅŸkentte 25 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ alÄ±nacak trafik tedbirleri aÃ§Ä±klandÄ±
28 Åžubat davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Erbakan'Ä±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡evik, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Ã–zkasnak'Ä±n kendisini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Erbakan Hocaya git istifa etmesini sÃ¶yle" dediklerini bildirdi
Siirt'in Eruh ilÃ§esindeki bazÄ± alanlarda ilan edilen "GeÃ§ici Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi"nin sÃ¼resi 15 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±.
Twitter'daki "bÄ±bÄ±cÄ±msÄ±fÄ±rladÄ±m" adlÄ± hesap Ã¼zerinden FETÃ–/PDY'yi Ã¶vÃ¼cÃ¼ nitelikte paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± bulunan ve FETÃ–'nÃ¼n mahrem imamÄ± olduÄŸu belirlenen Serkan Sedat GÃ¼ray yakalandÄ±
GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde ocak ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lan 30 ayrÄ± uyuÅŸturucu operasyonunda 115 kilogram esrar ele geÃ§irildi
ATLAS Maschinen GmbH'nÄ±n Ãœst YÃ¶neticisi Stitou, "Van genÃ§ nÃ¼fusun fazla olduÄŸu bir bÃ¶lgede bulunuyor. Burada Ã¼retim yaparak bÃ¶lge Ã¼lkelerine ihraÃ§ edeceÄŸiz." dedi.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ''ana darbe soruÅŸturmasÄ±" tamamlandÄ±
Polis ve zabÄ±ta ekiplerince, kentin farklÄ± noktalarÄ±nda dilenen, aralarÄ±nda Suriyelilerin de olduÄŸu 60 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP ile ortak kampanya hakkÄ±nda, "ProgramlarÄ± AK Parti olarak biz ayrÄ± yapacaÄŸÄ±z, onlar ayrÄ± yapacaklar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin olarak, "MayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KarabÃ¼k'teki FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamelerden 108'i kabul edildi. Ä°ddianamesi kabul edilenler arasÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi Ahmet Ã–ksÃ¼z de bulunuyor
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve Hassa ilÃ§elerine gelen Suriyeli ailelerin 0-59 aylÄ±k Ã§ocuklarÄ±na kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k, kabakulak ve hepatit B aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor