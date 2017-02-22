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22:04, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
19:39, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti
ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ziyaret etti.

ErdoÄŸan, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle tedavisi evinde sÃ¼ren Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu.

Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konutundaki ziyaret, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Ä°smail Kahraman
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