19:39, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ziyaret etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ziyaret etti. ErdoÄŸan, geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle tedavisi evinde sÃ¼ren Kahraman'a geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu. Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konutundaki ziyaret, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

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