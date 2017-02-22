19:53, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Esed rejimi, TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±





Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler,Â LazkiyeÂ kÄ±rsalÄ±ndakiÂ TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±. Yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki TÃ¼rkmen kÃ¶ylerini uzaktan attÄ±ÄŸÄ± havan ve fÃ¼zelerle vurdu. Kelez, Karaman, Sallur ve Yamadi kÃ¶yleriyle Karabiber mevkisinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lara muhalifler de karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. Kelez kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, saldÄ±rÄ±larda yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.Â Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

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