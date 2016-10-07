19:58, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'dan Esed'e: Hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdur





BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejiminden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye konuluÂ Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerininÂ 4. turu Ã¶ncesinde BM Cenevre ofisinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. TÃ¼rkiyeÂ veÂ Rusya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸiÂ AstanaÂ sÃ¼recinin ateÅŸkesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Mistura, Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n Cenevre'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek siyasi sÃ¼reci desteklediÄŸini vurguladÄ±. Mistura, Ã¶nceliÄŸin ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, "Astana Ã§ok olumlu bir inisiyatif. Daha fazla Astana toplantÄ±sÄ± olmasÄ±nÄ± umuyoruz." ifadesini kullandÄ±. 'ESED REJÄ°MÄ° CENEVRE GÃ–RÃœÅžMELERÄ° BOYUNCA SALDIRILARI DURDURSUN' Siyasi sÃ¼recin Cenevre'de sÃ¼rmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Mistura, "Astana'da ateÅŸkes ve ateÅŸkese dair her ÅŸey olmalÄ±. GÃ¼ven artÄ±rma da dahil." dedi. Mistura, "Rusya,Â BeÅŸÅŸar EsedÂ rejiminden Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi." dedi. Anayasa hazÄ±rlanmasÄ± konusuna aÃ§Ä±klÄ±k getirmek istediÄŸini dile getiren Mistura, "AnayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±, sadece Suriye halkÄ±nÄ±n yetkisindedir. Bizim deÄŸil, baÅŸka kimsenin de deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

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