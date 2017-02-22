20:16, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

IÅŸÄ±k: BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de sorun olmaktan tamamen Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde (TSK)Â baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'deÂ sorunÂ olmaktanÂ tamamenÂ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu." dedi.

IÅŸÄ±k, Mecliste, gazetecilerin, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda, TSK'da Genelkurmay KarargahÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ± ve baÄŸlÄ± birliklerde gÃ¶rev yapan kadÄ±n subay ve astsubaylarÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilmesiyle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de sorun olmaktan tamamen Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu. Ä°steyen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle mesleÄŸini icra edebilecek. Bu zaten jandarma ve poliste Ã¶nceden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir yasaktÄ±. Bu dÃ¼zenlemeyle TSK'dan da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu." diye konuÅŸtu.