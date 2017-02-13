20:23, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Cenevre'de PYD'nin KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlalleri de masaya yatÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Muhalifler Devrimci GÃ¼Ã§ler Koalisyonu (SMDK) iÃ§erisinde yer alan Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Ã¼yesiÂ Abdulhekim BeÅŸar,Â Cenevre 4 toplantÄ±sÄ±nda PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ±Â PYD'nin Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlallerini belgelerle masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde yarÄ±n baÅŸlamasÄ± beklenen Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan BeÅŸar, "ENKS, Suriye muhalefetinin bir parÃ§asÄ± olarak aynÄ± amaÃ§ ve projeyle Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lÄ±yor." dedi.

"REJÄ°M VE PYD'NÄ°N TÃœM Ä°HLALLERÄ°NÄ° BELGELERLE MASAYA KOYACAÄžIZ"

Cenevre 4'de BeÅŸÅŸar Esed Rejimi ve onunla birlikte hareket eden PYD'nin sivillere karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± ifade eden BeÅŸar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

" Rejim ve PYD'nin silahlÄ± gÃ¼Ã§leri Suriye'nin genelinde Ã¶zellikle de KÃ¼rt bÃ¶lgelerinde suÃ§suz insanlarÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve iÅŸkence edilmesi konusunda ortak hareket ediyor. Rejim ve PYD'nin tÃ¼m ihlallerini belgelerle masaya koyacaÄŸÄ±z. Bunun yanÄ±nda Suriye muhalefetinin hiÃ§ bir etnik ve dini unsur arasÄ±nda ayrÄ±m yapÄ±lmadan tÃ¼m halkÄ± benimseyen bir proje ortaya koyduÄŸunu anlatacaÄŸÄ±z."

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda Suriye meselesinde TÃ¼rkiye'nin oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli rolÃ¼ dile getiren BeÅŸar, "TÃ¼rkiye, Suriye muhalefetine verdiÄŸi siyasi desteÄŸin yanÄ± sÄ±ra Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na (Ã–SO) da askeri olarak destek saÄŸlÄ±yor. El-Bab ve Cerablus'ta yaÅŸanan geliÅŸmeler Suriye halkÄ±nÄ±n genel Ã§Ä±karÄ± doÄŸrultusundadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã–SO, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Esed rejimi ve PYD'ye karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki amacÄ± terÃ¶ristlerin temizlenmesi ve siviller Ã¼zerindeki tehdidin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.