MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrenciye hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesinin, 25 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Kahire'deki Dimyat Temyiz Mahkemesi,Â Dimyat Ãœniversitesinden 25 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda "izinsiz gÃ¶steri yapmak" suÃ§lamasÄ±yla 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±.
SanÄ±klarÄ±n savunma heyeti Ã¼yesi Masad el-Hamaki, AA muhabirine, karara temyiz yolunun kapalÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Dimyat Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde 14 Ekim 2014'te dÃ¼zenlenen darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lanÂ Ã¶ÄŸrenciler,Â "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak, yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, kamu dÃ¼zenini bozmak" gibi suÃ§lamalarla 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan darbe karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak ve yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesi, darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrencinin 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi Ã¼yesi BeÅŸar, Cenevre 4 toplantÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlallerini belgelerle masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejiminden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi" dedi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
FAO, hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, ekonomik eÅŸitsizlikler, doÄŸal kaynaklar iÃ§in artan bÃ¼yÃ¼k rekabet, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, artan Ã§atÄ±ÅŸmalar, krizler ve doÄŸal afetler, gÃ¶Ã§ ve israfÄ±n dÃ¼nya gÄ±da sistemlerini etkileyen eÄŸilimler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Azerbaycan milletvekili Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ran'daki Millet BirliÄŸi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Åžekurirad, "BugÃ¼ne kadar harcamamÄ±zÄ± Esed'in devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaptÄ±k. Onun da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil" dedi
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±
HÃ¼ccetÃ¼lislam Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi liselerde seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini yeniden Ã¶ÄŸretim programÄ±na aldÄ±
Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadÄ±nda devlet kontrolÃ¼nde esrar Ã¼retimini yasallaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.
Irak'ta DEAÅž'Ä±n "Ebu Ä°brahim" kod adlÄ± sÃ¶zde Telafer valisinin Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Bulgaristan'Ä±n KÄ±rcaali ÅŸehrinin kÃ¶seler kÃ¶yÃ¼nde halk inÅŸaat ustalarÄ±na yardÄ±m ederek kÃ¶ylerine cami inÅŸaatÄ±nÄ± bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Ukrayna, Ermenistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde 20 Åžubat'ta yapÄ±lan sÃ¶zde "Anayasal DeÄŸiÅŸikliklere Ä°liÅŸkin Referandumun" sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Firavun II. Ramses'in heykeline, sadece "doÄŸum ve taÃ§ giyme gÃ¼nleri" olarak kabul edilen 22 Ekim ve 22 Åžubat'ta gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vuruyor
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri ile YargÄ± Erki SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ejei, Ruhani hÃ¼kÃ¼metinde Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip Ã¼st dÃ¼zey memurlar olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerken Ä°stihbarat BakanÄ± Alevi, iddialar hakkÄ±nda belge sunulmasÄ±nÄ± istiyor