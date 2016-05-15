20:29, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrenciye hapis cezasÄ±





MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesi, darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrencinin 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesinin, 25 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Kahire'deki Dimyat Temyiz Mahkemesi,Â Dimyat Ãœniversitesinden 25 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda "izinsiz gÃ¶steri yapmak" suÃ§lamasÄ±yla 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±. SanÄ±klarÄ±n savunma heyeti Ã¼yesi Masad el-Hamaki, AA muhabirine, karara temyiz yolunun kapalÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Dimyat Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde 14 Ekim 2014'te dÃ¼zenlenen darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lanÂ Ã¶ÄŸrenciler,Â "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak, yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, kamu dÃ¼zenini bozmak" gibi suÃ§lamalarla 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan darbe karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak ve yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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