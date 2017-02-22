Güncelleme: 01:19, 23 Şubat 2017 Perşembe

Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı: 'Mattis’in çırağı' McMaster

KASIM İLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, askeri çevrelerde Savunma Bakanı James Mattis'in "çırağı" olarak biliniyor. McMaster'ın Vietnam Savaşıyla ilgili kitabı ABD ordusunda ders kitabı olarak okutuluyor.

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster, karizmatik kişiliği, entelektüel birikimi ve Savunma Bakanı Mattis'e olan yakınlığıyla Beyaz Saray ekibine hızlı uyum sağlayacak bir tercih olarak kabul ediliyor.

Trump'ın başlangıçta Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdiği Michael Flynn’in, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Ksylak ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği hakkında Beyaz Saray'ı yanlış bilgilendirdiği iddiaları nedeniyle 13 Şubat'ta istifa etmesinin ardından başlayan görüşme trafiğinin sonucunda Trump, McMaster'da karar kıldı.

Bu süreçte Trump, Flynn’in yerine vekalet eden emekli Korgeneral Keith Kellogg, ABD Irak Kuvvetleri eski Komutanı ve CIA eski başkanı David Petraeus ve Koramiral Robert Harward ile görüştü. Trump yönetiminin ilk teklifi Koramiral Harward’a götürdüğü, ancak Harward’ın bu teklifi ailevi sebeplerle reddettiği ortaya çıktı.

Pazartesi günü kimsenin öngörmediği şekilde Trump, halen ABD ordusunda Kara Kuvvetleri Kabiliyet Entegrasyon Merkezi Direktörü ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcılığını yapmakta olan Korgeneral McMaster’i yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını açıkladı.

KONGREDEKİ ŞAHİNLER MCMASTER'İ ÖNERDİ

ABD ordusunda Ronald Reagan başkanlığının sonlarına doğru Korgeneral Colin Powell’ı görevi başında iken 1987 yılında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasından sonra ilk kez muvazzaf bir askerin Beyaz Saray’da ulusal güvenlik danışmanı olarak atanması, akıllara McMaster ismini kimin önerdiği sorusunu getirdi.

Amerikan medyasında, daha önce McMaster’ın komutasında görev almış ve özellikle de İran’a yönelik şahin çıkışları ile bilinen Arkansas Senatörü Tom Cotton tarafından önerildiği bilgisi yer aldı. Cotton’ın yanı sıra başta Arizona Senatörü John McCain gibi ağır toplar olmak üzere Kongredeki şahin senatörlerin de McMaster konusunda Trump yönetimine lobi yaptığı belirtiliyor.

Nitekim McMaster’in atanmasından kısa bir süre sonra McCain yazılı bir açıklama ile korgeneralin son derece iyi bir seçim olduğunu ifade etti.

Trump yönetimine yönelik eleştirileri ile bilinen McCain, açıklamasında, “Kararından ve ulusal güvenlik kabinesi seçimleri konusunda Başkan Trump’ın hakkını teslim ediyorum. Şu anki ulusal güvenlik kabinemizden daha iyi bir kabine hayal edemiyorum.” ifadelerini kullandı.

"MATTİS’İN ÇIRAĞI" OLARAK BİLİNİYOR

Savunma Bakanı James Mattis’in de daha önce birlikte çalıştığı McMaster'ı Ulusal Güvenlik Danışmanlığı teklifini kabul etmesi için ikna ettiği belirtiliyor. Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada Mattis’in, McMaster’ın atanmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanının yeni ulusal güvenlik danışmanı ile uzun yıllardır tanıştığını ve birlikte çalıştıklarını ifade etti. Davis, “Bakan Mattis, McMaster’ı kitabı çıktığı 1990'ların sonlarından beri tanır ve onun strateji perspektifine, entelektüel titizliği ve yönetim anlamındaki disiplinine büyük saygı duyar.” diye konuştu.

Mattis, Irak’ta tümen komutanı iken McMaster’ın aynı tümende albay olarak görev yaptığı ve birçok operasyonla ilgili beyan ettiği fikirlerinden dolayı Mattis tarafından takdir edildiği belirtiliyor.

Operasyonlara yaklaşımı ve strateji alanında benzer tutumları dolayısıyla McMaster, askeri çevrelerde “Mattis’in çırağı” olarak tanımlanıyor.

Mattis'le McMaster'ın bir diğer ortak özelliği de, "tutuklulara işkence yapılmaması" ve "Müslümanlara karşı aşağılayıcı bir dil kullanılmaması" konusundaki tutumu olarak biliniyor.

"TELAFER STRATEJİSİ" İLE TANINIYOR

2005 yılında 5 bin 200 kişilik bir birlikle Telafer’de direnişi kırmak üzere görevlendirilen McMaster, dönemin Amerikan Irak Kuvvetleri Komutanı David Petraeus tarafından da önemli ölçüde benimsenecek olan “temizle, tut ve inşa et” stratejisi ile ön plana çıktı.

Askeri olarak Telafer’de direnişi kırdıktan sonra yarım milyon nüfusa sahip kentin tutulmasında kabile liderleri ile işbirliği yapan McMaster, şehirde güvenliğin sağlanmasında kabile gönüllülerini de etkin olarak kullandı.

Ayrıca şehrin güvenliğinin yanı sıra ekonomik kalkınma konusunda da yardım politikaları önerisinde bulunan McMaster'ın, kısa sürede şehirde istikrarı sağlaması ile ABD’nin terörle mücadele stratejisine yeni bir boyut kazandırdığı belirtiliyor.

"Telafer stratejisi" daha sonra Petraeus tarafından da kullanıldı ve bu yöntem terörle mücadele ile ilgili ders kitaplarına girdi. Nitekim, bu stratejisi George W. Bush döneminden sonra, önceki Başkan Barack Obama tarafından da DEAŞ'la mücadelede bir strateji olarak kullanıldı.

Irak'tan sonra 2010 yılında Afganistan'da da görev yapan McMaster, böylelikle Amerikan ordusunun son dönemdeki en kritik iki komutanlığında görev yapmış oldu.

KİTABI ÖZEL KUVVETLERDE OKUNUYOR

McMaster, Kuzey Carolina Üniversitesin’de tarih alanında yaptığı doktora çalışmasında Vietnam Savaşı stratejilerini inceledi ve dönemin askeri liderlerini Başkanı Lyndon Johnson ve Savunma Bakanı Robert McNamara’ya karşı çıkmadıkları için eleştirdi. Söz konusu çalışma "Görev İhmali" (Dereliction of Duty) başlığıyla 1997 yılında kitaplaştırıldı.

Askeri tarih, strateji ve savaş konusunda ABD ordusunca önemli bir eser olarak görülen kitap, ABD’nin Özel Kuvvetler Deniz Piyadelerinde albay ve generaller için okunması tavsiye edilen eserler arasında yer aldı.

Korgeneralin McMaster'ın, Irak’ın işgali ile ilgili Bush yönetimine yönelik eleştirel tutumu da kamuoyunda bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

TİME DERGİSİNE GÖRE "EN ETKİLİ 100 KİŞİ" ARASINDA

McMaster, 2014 yılında Time dergisi tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi. Dergide kendisini anlatan makalede “ABD ordusunun geleceğinin mimarı” olarak nitelendirilen McMaster, 21. yüzyılın en önemli savaşçı-düşünürü olarak tanımlandı.

PETRAEAUS VE GATES'E YAKINDI

Petraeus 2007-2008 yıllarında ABD’nin Irak Kuvvetleri Komutanı iken McMaster onun özel yardımcısıydı. Ancak aynı yıllarda terfi süresi dolduğu halde albaylıktan generalliğe terfi talebi iki kez reddedildi.

Yönetime yönelik açık eleştirilerinden dolayı terfinin geciktirildiği öne sürülürken, generalliğe terfi etmesinde Petraeus ve dönemin savunma bakanı Robert Gates’in desteğinin önemli olduğu belirtiliyor.

1985 yılından bu yana Kathleen Trotter McMaster ile evli olan 54 yaşındaki McMaster'ın 3 kızı bulunuyor. Eşi de savunma analisti olan McMaster'ın çocuklarından ikisi ordu birliklerinde eğitmen olarak görev yapıyor.

KAYNAK: AA