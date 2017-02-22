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Son 21 gÃ¼nde aranan 5 bin 574 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Son 21 gÃ¼nde aranan 5 bin 574 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik genelinde yapÄ±lan operasyonlarda bin 853 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±, bÃ¶ylece son 21 gÃ¼nde yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5 bin 574'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± ve adalete teslim edilmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce gerekli arama kararlarÄ± alÄ±narak bugÃ¼n sabah erken saatlerde eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Operasyonlarda 3 bin 581 ekip veÂ 10 bin 715 personelÂ gÃ¶rev alÄ±rken, 4 bin 863 ikamette arama yapÄ±ldÄ±.

YAPILAN SON OPERASYONLARDA BÄ°N 853 KÄ°ÅžÄ° YAKALANDI

Polis ekiplerince, 26'sÄ± adam Ã¶ldÃ¼rmek, 224'Ã¼ hÄ±rsÄ±zlÄ±k, 25'i yaÄŸma, 42'si dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, 61'i uyuÅŸturucu madde ticareti yapmak, 18'i FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve bin 457'si diÄŸer suÃ§lardan olmak Ã¼zere aranan toplam bin 853 kiÅŸi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bunlardan 11'inin 20 yÄ±l, 35'inin 10 yÄ±l, 94'Ã¼nÃ¼n 5 yÄ±l, 227'sinin 2 yÄ±l Ã¼zeri, 914'Ã¼nÃ¼n 2 yÄ±la kadar kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu, 572'sinin ise haklarÄ±nda yakalama emri bulunduÄŸu iÃ§in arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BÃ¶ylece 1 Åžubat ve 18 Åžubat'ta yapÄ±lan operasyonlarla arandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle son 21 gÃ¼nde yakalanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5 bin 574'e ulaÅŸtÄ±.



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