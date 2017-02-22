23:34, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Esed rejimi Åžam'da sivilleri vurdu: 20 Ã¶lÃ¼,100 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Åžam'Ä±n TiÅŸrin semtinde fÃ¼zelerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 20 sivil Ã¶ldÃ¼, 100 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turu Ã¶ncesi ateÅŸkes ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§lerinin baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki TiÅŸrin semtineÂ fÃ¼zelerle dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardaÂ 20 sivilinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼,Â 100 sivilin deÂ yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki sivil savunma yetkililerinden Halid Åžerif, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim gÃ¼Ã§lerinin baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸu kesimlerinde yer alan muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki TiÅŸrin semtine 20 adet yerden yere fÃ¼zeyle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. EKÄ°PLER, ENKAZ ALTINDA KALANLARA ULAÅžMAYA Ã‡ALIÅžIYOR SaldÄ±rÄ±larda 20 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 100 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžerif, ''Rejim gÃ¼Ã§leri TiÅŸrin'i bir haftadÄ±r fÃ¼ze ve havan toplarÄ±yla vuruyor. Sivil savunma ekipleri, yÄ±kÄ±lan evlerin enkazlarÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.'' dedi.

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