Esed rejimi Åžam'da sivilleri vurdu: 20 Ã¶lÃ¼,100 yaralÄ±

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimi, Suriye konulu Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 4. turu Ã¶ncesi ateÅŸkes ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§lerinin baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki TiÅŸrin semtineÂ fÃ¼zelerle dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardaÂ 20 sivilinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼,Â 100 sivilin deÂ yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki sivil savunma yetkililerinden Halid Åžerif, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim gÃ¼Ã§lerinin baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸu kesimlerinde yer alan muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki TiÅŸrin semtine 20 adet yerden yere fÃ¼zeyle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±larda 20 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 100 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžerif, ''Rejim gÃ¼Ã§leri TiÅŸrin'i bir haftadÄ±r fÃ¼ze ve havan toplarÄ±yla vuruyor. Sivil savunma ekipleri, yÄ±kÄ±lan evlerin enkazlarÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.'' dedi.
Suriye muhalefeti, Cenevre'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed rejimi ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu
Åžam'Ä±n TiÅŸrin semtinde fÃ¼zelerle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 20 sivil Ã¶ldÃ¼, 100 sivil yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r'da temyiz mahkemesi, darbe karÅŸÄ±tÄ± 25 Ã¶ÄŸrencinin 3 ila 5 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis cezalarÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi Ã¼yesi BeÅŸar, Cenevre 4 toplantÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ± ihlallerini belgelerle masaya yatÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, "Rusya, BeÅŸÅŸar Esed rejiminden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler boyunca resmi olarak hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi" dedi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± birlikler, Lazkiye kÄ±rsalÄ±ndaki TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na yoÄŸun saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
FAO, hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, ekonomik eÅŸitsizlikler, doÄŸal kaynaklar iÃ§in artan bÃ¼yÃ¼k rekabet, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, artan Ã§atÄ±ÅŸmalar, krizler ve doÄŸal afetler, gÃ¶Ã§ ve israfÄ±n dÃ¼nya gÄ±da sistemlerini etkileyen eÄŸilimler olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Azerbaycan milletvekili Mirzazade, her bir AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk'Ã¼n hocalÄ± katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi vermesi, bu soykÄ±rÄ±mÄ± anlatmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ran'daki Millet BirliÄŸi Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Åžekurirad, "BugÃ¼ne kadar harcamamÄ±zÄ± Esed'in devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaptÄ±k. Onun da kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± belli deÄŸil" dedi
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesindeki HocalÄ± Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 613 kiÅŸi KÄ±rgÄ±zistan'da anÄ±ldÄ±
HÃ¼ccetÃ¼lislam Muntazeri, babasÄ± Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karÅŸÄ±tÄ± HalkÄ±n MÃ¼cahitleri Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n idamÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±
Tunus EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi liselerde seÃ§meli TÃ¼rkÃ§e dersini yeniden Ã¶ÄŸretim programÄ±na aldÄ±
Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadÄ±nda devlet kontrolÃ¼nde esrar Ã¼retimini yasallaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.
Irak'ta DEAÅž'Ä±n "Ebu Ä°brahim" kod adlÄ± sÃ¶zde Telafer valisinin Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Bulgaristan'Ä±n KÄ±rcaali ÅŸehrinin kÃ¶seler kÃ¶yÃ¼nde halk inÅŸaat ustalarÄ±na yardÄ±m ederek kÃ¶ylerine cami inÅŸaatÄ±nÄ± bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Ukrayna, Ermenistanâ€™Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde 20 Åžubat'ta yapÄ±lan sÃ¶zde "Anayasal DeÄŸiÅŸikliklere Ä°liÅŸkin Referandumun" sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±