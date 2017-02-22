23:38, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Åžerif ile akÅŸam yemeÄŸinde bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Pakistan Ä°slam Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Navaz ÅžerifÂ ile akÅŸam yemeÄŸinde bir araya geldi.Â BeÅŸtepe'deki Devlet Konukevi'nde, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen akÅŸam yemeÄŸine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Åžerif'in eÅŸi GÃ¼lsÃ¼m Navaz Åžerif de katÄ±ldÄ±.

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