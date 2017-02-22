DÃ¼nya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keÅŸfedildi

ABD'nin Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), DÃ¼nyaâ€™dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaÂ 7 yeni gezegenÂ keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda Samanyolu Galaksisi iÃ§indeki Kova takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§indekiÂ Trappist-1Â ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde keÅŸfedilen gezegenlerin DÃ¼nya'ya benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.
Bilim adamlarÄ±, gezegenlerden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± destekleyebilecek yapÄ±da olduÄŸunu ifade etti.
YaklaÅŸÄ±k JÃ¼piter bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶nÃ¼k bir yÄ±ldÄ±z olan Trappist-1â€™in etrafÄ±nda sÄ±kÄ± bir aÄŸ oluÅŸturan gezegenlerin karasal ve kayalÄ±k yapÄ±da olduÄŸu, canlÄ± yaÅŸamÄ±na olanak verip vermeyeceklerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in atmosferlerinin daha detaylÄ± incelenmesinin gerekeceÄŸi belirtildi.
KeÅŸfi yapan Liege Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Michael Gillon ve ekibi, yÄ±ldÄ±zÄ±n etki bÃ¶lgesinde DÃ¼nya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
"TÃ¼m bunlardan Ã§Ä±karÄ±lacak sonuÃ§ ÅŸu ki dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±ndaki yaÅŸamlarÄ± keÅŸfetme yolunda tarihi bir adÄ±m attÄ±k." diyen araÅŸtÄ±rma ekibinden Cambridge Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi iÃ§inde DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok sayÄ±da baÅŸka gezegen olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek inanÄ±lmaz bir ÅŸey." dedi.
DÃ¼nya'dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta Trappist-1 ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde 7 yeni gezegen keÅŸfedildi
TÃ¼rkiye'nin kutup bilimleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilk ve tek merkezi Ä°TÃœ PolReC MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶n fizibilite ekibi, Antarktika'da kurulmasÄ± planlanan TÃ¼rk ÃœssÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kacak
"Dijital devrim" olarak adlandÄ±rÄ±lan interneti kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor
HAVELSAN, simÃ¼lasyon ortamÄ±nda kullanÄ±labilecek yaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda arayacak.
Disney Research, geliÅŸtirdiÄŸi teknolojiyle aynÄ± oda iÃ§indeki elektronik cihazlarÄ±n kablosuz olarak ÅŸarj edilebilmesini saÄŸlÄ±yor
Astronomlar, ilk kez bir yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegene kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ± gibi dÃ¼zenli aralÄ±klarla parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
BatÄ± Afrika'da 2014 yÄ±lÄ±nda patlak veren Ebola salgÄ±nÄ±nda virÃ¼sÃ¼n, yÃ¼zde 3'lÃ¼k bir kesim tarafÄ±ndan yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Konya'da bir firma tarafÄ±ndan Ã¼retilen insansÄ±z kara aracÄ± ANKEBOT, Ã¼zerindeki kamera ve hafif makineli silahla terÃ¶rle mÃ¼cadelede gÃ¶rev almayÄ± bekliyor
Bilim adamlarÄ±, fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± bir deneyde insanlarda gÄ±da zehirlenmesine yol aÃ§an Salmonella bakterisini kullanarak kansere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tepkisi uyandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±
Ä°ngiltere'de araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yayalarÄ±n, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ± el iÅŸareti ile durdurabileceÄŸi elektronik bir sistem geliÅŸtirdi
Genetik bilimci DoÃ§. Dr. HÃ¼seyin Onay,Ege Ãœniversitesi'nin teknoparkÄ±nda kurduÄŸu ÅŸirkette yerli imkanlarla "sÃ¼per hÄ±zlÄ± DNA temelli kiÅŸi tanÄ±mlama kiti" geliÅŸtirdi
UluslararasÄ± DoÄŸa Koruma BirliÄŸine gÃ¶re, ÅŸimdi harekete geÃ§ilmezse cÄ±rcÄ±r bÃ¶ceklerinin sesi tarih olacak
Ã‡in'de bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda aralarÄ±nda Harvard mezunu bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu rakiplerine galip gelen "Wangzai" adlÄ± yapay zekalÄ± robot birinci oldu
Ä°nternette adil kullanÄ±m kotasÄ±nda mayÄ±s itibariyle kademeli bir geÃ§iÅŸ olacaÄŸÄ±, 2018'de ise tamamen kalkacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "TSE, belgelendirdiÄŸi her eÅŸdeÄŸer parÃ§ayÄ±, belgelendirilen Ã¼reticiye hologram vererek ve 'hologram.tse.org.tr' adresinden kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlayarak kalitesiz Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek" dedi
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zener, "Bir sonraki bÃ¼yÃ¼k deprem, yani 7'nin Ã¼zerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi iÃ§inde olacak. Depremi Ã¶nleme ÅŸansÄ±mÄ±z yok." dedi