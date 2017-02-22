23:47, 22 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

DÃ¼nya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keÅŸfedildi





DÃ¼nya'dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta Trappist-1 ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde 7 yeni gezegen keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), DÃ¼nyaâ€™dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaÂ 7 yeni gezegenÂ keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. "ÃœÃ‡Ãœ, SU VARLIÄžINI Â VE CANLI HAYATINIÂ DESTEKLEYECEK YAPIDA"Â GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda Samanyolu Galaksisi iÃ§indeki Kova takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§indekiÂ Trappist-1Â ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde keÅŸfedilen gezegenlerin DÃ¼nya'ya benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi. Bilim adamlarÄ±, gezegenlerden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± destekleyebilecek yapÄ±da olduÄŸunu ifade etti. "DÃœNYA DIÅžINDAKÄ° HAYATLARI KEÅžFETME YOLUNDA TARÄ°HÄ° BÄ°R ADIM" YaklaÅŸÄ±k JÃ¼piter bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶nÃ¼k bir yÄ±ldÄ±z olan Trappist-1â€™in etrafÄ±nda sÄ±kÄ± bir aÄŸ oluÅŸturan gezegenlerin karasal ve kayalÄ±k yapÄ±da olduÄŸu, canlÄ± yaÅŸamÄ±na olanak verip vermeyeceklerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in atmosferlerinin daha detaylÄ± incelenmesinin gerekeceÄŸi belirtildi. KeÅŸfi yapan Liege Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Michael Gillon ve ekibi, yÄ±ldÄ±zÄ±n etki bÃ¶lgesinde DÃ¼nya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â "TÃ¼m bunlardan Ã§Ä±karÄ±lacak sonuÃ§ ÅŸu ki dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±ndaki yaÅŸamlarÄ± keÅŸfetme yolunda tarihi bir adÄ±m attÄ±k." diyen araÅŸtÄ±rma ekibinden Cambridge Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi iÃ§inde DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok sayÄ±da baÅŸka gezegen olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek inanÄ±lmaz bir ÅŸey." dedi.

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