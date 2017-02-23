Suriyeli muhalifler rejimle 'doÄŸrudan mÃ¼zakere' istedi

Suriye muhalefeti, yarÄ±n Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentindeÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in Cenevre'ye gelen muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Salim el-Muslat, heyetin bulunduÄŸu Crown Plaza Otel'de basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Muslat, "Bu turun daha Ã¶nceki Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gibi olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bu kez doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakereler talep ediyoruz." dedi.
GeÃ§en turlarda olduÄŸu gibi "odalarda mÃ¼zakere" istemediklerini vurgulayan Muslat, "DoÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler istememizin sebebi zamandan tasarruf etmektir. Zira her geÃ§en gÃ¼n Suriyelilere pahalÄ±ya mal oluyor." dedi.
Muslat, Cenevre'deki 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere, haziran 2012'de dÃ¼zenlenen ilk turda kabul edilen "Cenevre 1 Bildirisi" dayanarak geldiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
"Bu bildirinin Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼Â tam yetkili geÃ§iÅŸ yÃ¶netiminiÂ konuÅŸmaya geldik." diyen Muslat, mÃ¼zakerelerin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± iÃ§in Cenevre 1 Bildirisi dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¶netim ÅŸekillerinin gÃ¼ndem dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
MÃ¼zakere heyetinde askeri gruplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret eden Muslat, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Sahada karar sahibi onlardÄ±r. Bunlar Ä±lÄ±mlÄ± gruplardÄ±r. Suriyelilerin haysiyetini koruyan gruplardÄ±r. MÃ¼zakereleri aksatmakla suÃ§lanamazlar. Muhalefet heyetinde yer alan askeri ve siyasi gruplar, sonuÃ§ almakta ciddiler."
Ä°ran'Ä±n rolÃ¼ne de deÄŸinen Muslat, "Ä°ran iÅŸgalci bir Ã¼lkedir. Astana'da iddia ettiÄŸi gibi garantÃ¶r olamaz." diye konuÅŸtu.
Suriye muhalefeti, Cenevre'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Esed rejimi ile doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerde bulunmayÄ± talep ettiklerini duyurdu
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