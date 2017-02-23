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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:16, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Afrika
09:09, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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GÃ¼ney Afrika, UCM'den Ã§ekilemedi
GÃ¼ney Afrika, UCM'den Ã§ekilemedi

GÃ¼ney Afrika Anayasa Mahkemesi, UCM'den Ã§ekilme kararÄ±nÄ±, parlamentoda onaylanmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle anayasaya aykÄ±rÄ± buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrika'da Anayasa Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinden (UCM) Ã§ekilme yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu.

Ulusal basÄ±nda yer alan haberlerde, GÃ¼ney Afrika hÃ¼kÃ¼metinin UCM'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki yÃ¼ksek mahkemece iptal edildiÄŸi bildirildi.

Haberlerde, Anayasa Mahkemesinin iptale gerekÃ§esinin, "kararÄ±n parlamentodan onaylanmadan uygulamaya konulmak istenmesi" olduÄŸu kaydedildi.

Muhalefetteki Demokratik Ä°ttifak Partisi yetkilileri konuya iliÅŸkin yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Jocab Zuma'nÄ±n Ã¼lkesinin ideallerinden Ã§ok uzak olduÄŸu belirtilerek, "Mahkemenin bu kararÄ±, Ã¼lkedeki hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir gÃ¶stergesidir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi de Anayasa Mahkemesinin uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri feshetme yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mahkemenin iptal kararÄ±nÄ±n inceleneceÄŸini duyurdu.

GÃ¼ney Afrika, ekim ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine, UCM'den Ã§ekilmek istediÄŸini bildirmiÅŸti.

Afrika Ã¼lkeleri, UCM'nin uzun sÃ¼redir Ã¶zellikle kara kÄ±tanÄ±n davalarÄ±na karÅŸÄ± olumsuz tutum iÃ§inde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yordu.

UCM, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin giriÅŸimiyle toplanan konferansta alÄ±nan kararlar ve kabul edilen statÃ¼yle kuruldu.

Merkezi Hollanda'nÄ±n Lahey kentindeki UCM, soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lar ve savaÅŸ suÃ§larÄ± gibi iddialarÄ± inceliyor.

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Ä°lgili Konular GÃ¼ney Afrika
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