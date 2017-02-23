ErdoÄŸan Barzani'le pazar gÃ¼nÃ¼ biraraya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir araya geleceÄŸi bildirildi.
IKBY diplomatik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re ErdoÄŸan ile Barzani Ä°stanbul'da bir araya gelecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸme pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra gerÃ§ekleÅŸecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Mesut Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyaretine iliÅŸkin, "KonuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok konu var. Irak bizim iÃ§in her yÃ¶nden Ã¶nemli. Ekonomik aÃ§Ä±dan, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi noktasÄ±nda, insani aÃ§Ä±dan, kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan. Bu trafiÄŸin devam ettirilmesi Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sayÄ±n Barzani'nin ÅŸahsÄ±nda Erbil yÃ¶netimi de hem DEAÅž'la hem de PKK ile mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye ile aynÄ± noktada durmaktadÄ±r. Bu konudaki iÅŸbirliÄŸimizi ne kadar gÃ¼Ã§lendirirsek, bu iki Ã¼lke iÃ§inde o kadar faydalÄ± olacaktÄ±r. EÅŸ zamanlÄ± olarak BaÄŸdat-Erbil gerginliklerini geÃ§miÅŸe doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman bu hassasiyeti biz her zaman dikkate alarak hareket ettik. Dengeleri, hassasiyetleri dikkate alarak, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
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IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya geleceÄŸi belirtildi
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