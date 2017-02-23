09:26, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Kur'an-Ä± Kerim yakan DanimarkalÄ± yargÄ±lanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka'da, evinin arka bahÃ§esinde Kur'an-Ä± Kerim yakan ve bunun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'ta paylaÅŸan kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ãœlkedeki iki devlet savcÄ±sÄ±ndan biri olan Viborg kentinde gÃ¶revli Jan Reckendorff, evinin arka bahÃ§esinde Kurâ€™an-Ä± Kerim yaktÄ±ktan sonra 27 AralÄ±k 2015'te Facebook'ta olayÄ±n videosunu paylaÅŸan 42 yaÅŸÄ±ndaki bir DanimarkalÄ± adam hakkÄ±nda "dine hakaret" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.

HakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlanan sanÄ±k, Danimarka Ceza Hukukunun 140. maddesinde dÃ¼zenlenen "dine hakaret (kÃ¼fÃ¼r)" maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±ktan yargÄ±lanacak.

Reckendorff, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶re, Ä°ncil ve Kur'an-Ä± Kerim gibi kutsal kitaplarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olaylarda, kamusal ya da dine hakaret konularÄ±nÄ± kapsayan 'dine hakaret' maddesi ihlal edilmiÅŸ olabiliyor. OlayÄ± inceleyen savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶re, konuyla ilgili kararÄ± mahkemelerin verebilmesi iÃ§in sanÄ±k hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lmasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

PARA CEZASI Ä°STENECEK

SÃ¶z konusu maddenin ihlali 4 aya kadar hapis cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor ancak Devlet SavcÄ±sÄ± Reckendorff, iddia makamÄ± olarak sanÄ±ÄŸÄ±n para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyeceklerini bildirdi.

Ä°ddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n Kur'an-Ä± Kerim yakarken Ã§ektiÄŸi videoyu Facebook'taki "Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Evet, Ä°slam'a HayÄ±r" (Ja Til Frihed, Nej Til Ä°slam) adlÄ± gruba eklediÄŸi belirtildi.

Aalborg Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n tarihinin henÃ¼z belirlenmediÄŸi kaydedildi.

Yine Danimarka'da 30 EylÃ¼l 2005 tarihinde Jyllands Posten gazetesinde yayÄ±mlanan ve Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§eren karikatÃ¼rler hakkÄ±nda "dine hakaret" kapsamÄ±nda herhangi bir kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Danimarka tarihinde sonuncusu 1971 yÄ±lÄ±nda olmak Ã¼zere ÅŸimdiye kadar sadece 3 kez "dine hakaret" maddesi kapsamÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.